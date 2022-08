Strøm-panik: Ka' blive dyrere

Danmark importerer rigtig meget strøm fra Norge - men nu siger den norske regering, at det kan blive nødvendigt at skrue ned for strømeksporten for at sikre strøm til norske husholdninger. Bekymrende, siger vicedirektør i danske Energinet

- Vi har endnu ikke set det konkrete udspil til, hvilke løsninger Norge overvejer for at imødegå en anspændt forsyningssituation, og derfor er det svært at kommentere på, hvad det vil få af betydning for Danmark.

Dyrere og dårligere

- Men det er bekymrende, at der peges på nationale løsninger, som sætter sig ud over det nordiske og europæiske elmarked.

- Det vil være både dyrere og give dårligere forsyningssikkerhed, hvis alle lande forsøger at klare sig selv, og sætter markedet på tværs af europæiske grænser ud af kraft.

Historisk høje strømpriser

Sådan skriver Jeppe Danø, vicedirektør og leder af Forretning og Marked (bl.a. afdelingerne for el- og gasmarked) i danske Energinet til nationen! om de overvejelser, den norske regering gør sig for tiden for at hjælpe nordmænd, der er ramt af skyhøje elpriser.

Krig og mindre nedbør

For Norge leverer rigtig meget strøm til Danmark og danske elkunder - og hvis nordmændene begrænser vores mulighed for at købe strøm, skal vi finde det et andet - og altså sandsynligvis dyrere - sted. Den norske regering beskriver situation som krævende:

- Den vigtigste årsag til de udfordringer vi ser nu er den dramatiske situation i Europa med Ruslands angrebskrig i Ukraine og brug af gasleverancer som økonomisk våben over for europæiske lande.

- Samtidig med dette har vi haft et tørt forår og sommer i de sydlige deler af landet - vandstanden i magasinerne er lav.

Kan ikke udelukke strømrationering

- Det giver historisk høje strømpriser og en situation, hvor vi for første gang i mange år ikke helt kan udelukke en periode med strømrationering til foråret.

- Det er derfor naturligt, at vi tilpasser vandkraftsystemet, så det fortsat kan garantere god strømforsyning til norske husholdninger og erhvervsliv.

Og begrænsning af eksport

- Regeringen vil derfor sikre, at vi har ordninger, som prioriterer opfyldning af vores vandkraftmagasiner og forsyningssikkerheden for strøm, og begrænser eksporten når vandstanden i magasinerne falder ned mod meget lave niveauer, skriver den norske energiminister på regjeringen.no.

Energinet har sendt tal for dansk import af strøm fra Norge - med en vigtig bemærkning om, at den importerede mængde kan virke omfattende, da Danmark ofte agerer som et såkaldt 'transitland'.

Meget af den import, der foregår i Danmark, sker altså, for at vi kan flytte elektriciteten videre gennem elsystemet til andre lande.