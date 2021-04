Stud.theol.: Forkælet at brokke sig over 30.000 i løn

Jeg synes, sygeplejerskerne er fantastiske og løfter en vanvittigt vigtig samfundsopgave - mange af dem under svære vilkår. Men jeg synes, løn-debatten skaber et falsk billede af, hvilken løn man kan forvente at få på det uddannelsesniveau, skriver Johannes, der er ved at uddanne sig til præst. Og kan se frem til en startløn på 26.000 kr.

- 30.000 er ikke en dårlig løn for almindeligt lønmodtagerarbejde efter en mellemlang videregående uddannelse. Det er det simpelthen ikke.

- Især ikke, hvis man ikke vil tage en tørn med de sure vagter på skæve tidspunkter, men kun vil arbejde i hverdage fra 8-16 og have fri alle weekender.

Det er ikke let at være præst

- Jeg går helt ind for, at der skal være proportionalitet mellem indsats, uddannelseslængde og lønnen.

- Men det er langt ude, når det fremstilles, som om der er en kønsproblematisk skævvridning.

Sådan indleder Johannes B. et brev til nationen! om arbejdsindsats og aflønning – og rimeligheden i, at sygeplejersker, der ifølge deres arbejdsgiver Danske Regioner i snit tjener mere end 42.000 pr. måned, nu vil strejke for at få mere i løn. Johannes læser selv teologi og peger på, at grundlønnen for præster er 26.000 efter mindst seks et halvt års uddannelse, og at der ’sgu’ ikke bliver taget hensyn til familielivet.

Alle møder ligger uden for normal arbejdstid

Hans brev - som du gerne må dele med alle, der interesserer sig for løn – fortsætter derfor således:

- Der er arbejde søndag, helligdage, aftener og nætter.

- Og hvis folk tror, at det er ’let at være præst, så må de sgu tro om igen. Du sidder med folk i yderste sorg. Forældre, der har mistet deres børn. Folk med ondt i livet og alskens problemer.

- Man kommer på plejehjemmene ved dødsfald og får besøg på hjemmeadressen på alle døgnets tidspunkter.

- Alle møder ligger uden for normal arbejdstid, for det er der, menighedsrådene kan møde.

- Det er også der, hr. og fru Danmark kan komme til vielsessamtale, dåbssamtale, begravelsessamtaler.

Ingen er tvunget til noget

- Og efter otte år tjener en skolelærer stadig mere end en præst.

- Der er jo heller ingen, der tvinger kvinder til at vælge sygeplejerskeuddannelsen til og vælge skolelærerjobbet fra.

- Men man kan ikke både blæse og have mel i munden. Du kan ikke få ulempefri arbejdstider, 30 timers arbejdsuge og 500.000 kr. p.a.

- Det hænger ikke sammen.

- Der er gratis uddannelse i landet. Vælg et andet fag.

Klinger hult og forkælet

- Du tjener heller ikke 500.000+ som håndværker med tilsvarende uddannelsesniveau uden at arbejde på skæve tidspunkter, have hårdt fysisk arbejde og andre markante ulemper.

- Selvfølgelig må man kæmpe for bedre arbejdsvilkår.

- Men det klinger hult og forkælet med brok over lønnen, når kollegaer, der lægger sig i selen, kan tjene over en halv million, skriver Johannes, men hvad tænker du?