Studerende raser: Skal printe 10.000 sider til eksamen

CBS bryster sig af at have fokus på grøn omstilling, men til eksamenerne er det tilsyneladende en anden snak

- D. 11. maj 2022 udnævnte Copenhagen Business School en prodekan for den grønne omstilling.

- Selv siger Copenhagen Business School, at ’udnævnelsen er et signal om, at grøn omstilling har et stort ledelsesmæssigt fokus på CBS’ og at ’det er en vigtig fælles opgave, som både påvirker vores forskning og uddannelse.’

Papirformat - ikke USB

- CBS proklamerer også med at forpligte sig til FN’s 17 verdensmål, hvoraf nr. 12 omhandler bæredygtigt forbrug. CBS’ afdeling for grøn omstilling skriver følgende: ’Grøn omstilling på CBS er skabt for at omsætte de ting vi taler om til handling’.

- Og skolen har også opsat flere affaldssorteringsspande, hvor de studerende kan sortere plastik, bioaffald og restaffald.

- Men til eksaminerne i ’Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv’ 7. juni og ’Strategisk anvendelse af sundhedsdata’ 20. juni er følgende hjælpemidler nemlig tilladte til den skriftlige tre-timers eksamen: ’Den studerende må medbringe: I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter.’

Vi har 100 siders noter hver

Sådan indleder Helena og Amalie et brev til nationen! om det komplet vanvittige papirspild, de lige er blevet involveret i på den ellers åh-så grønne uddannelsesinstitution CBS.

For selv om de siden semesterstart i januar har prøvet at råbe op om det i deres øjne vanvittige ord ’papirformat’, har de eksamensansvarlige og relevante personer på Copenhagen Business School ikke tilladt at noterne blot kan medbringes på USB – på trods af det er blevet gjort før.

Deres brev – som nationen! har bedt den grønne omstillingsdekan om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Siden vores tid i folkeskolen er noter og opgaver blevet skrevet ind på computeren og medbragt til eksamen.

- Tidligere har det også været muligt på Copenhagen Business School at medbringe forelæsningsnoter på et USB-stik, så de kunne blive overført til eksamenscomputeren inden eksamensstart, og dermed få adgang til præcis de samme noter, som hvis de blev printet ud.

- Med op mod 100 siders forelæsnings-noter pr. forelæsning i form af kompendier, lovtekster på op mod 1000 paragraffer m.m., var det med et USB-stik overskueligt og lettilgængeligt for de studerende at benytte sig af noterne under eksamenerne.

Så det er 10.000 sider pr hold - lige i skralderen

- Let tilgængeligt bliver det dog ikke denne gang, når der skal medbringes i omegnen at 10.000 siders printede noter pr. eksamen, som vil blive smidt ud i skraldespanden efter de tre timer som eksamen varer.

- De 10.000 siders printede noter er vel at mærke kun for ét uddannelseshold på 100 studerende, som hver medbringer 100 siders noter – og det er ikke unormalt at én studerende medbringer omkring 100 siders noter til en skriftlig eksamen, skriver Helena og Amalie.

nationen! har spurgt CBS’ grønne chef, hvad meningen med 'papirformat' egentlig er. Og det svarer de på sådan her:

Studiechef: Det vil vi gøre bedre

- Kære Helena og Amalie (og Ekstra Bladet),

- Tak for at engagere jer og skubbe på for reducere ressourcespild og fremme grøn omstilling.

- Jeg er enig i, at vi på CBS skal gøre vores bedste for at undgå unødigt ressourceforbrug.

- Det er ikke muligt at ændre rammerne for eksamen fra den ene dag til den anden, men det her vil vi gerne gøre bedre fra næste semesterstart. Det er en faglig afgørelse.

- Jeg vil derfor på baggrund af jeres henvendelse sammen med de øvrige fagansvarlige tage initiativ til at finde bedre løsninger, der generelt kan minimere ressourcespild i forbindelse med afvikling af vores eksamener på CBS, skriver Bitta Nielsen, studiechef på CBS, men hvad synes du?