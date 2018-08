Studerende søger bolig: Ikke interesseret i hvad som helst

- Beboelsen vil typisk være en nedlagt institution, hvor du bor på sovesal med 2-10 andre personer af samme køn, eller på et vandrehjem. Du kan komme til at bo overalt i kommunen, og boligen vil være beskeden og ikke istandsat.

- Du vil have adgang til fælles køkken, toilet, bad og internet. Du kan ikke forvente antennestik.

- Der vil heller ikke være mulighed for at låse sine personlige ejendele inde. Prisen er mellem 2.000 og 2.200 Kr. pr. måned.



Du skal måske flytte fra bolig til bolig

- Der er tale om et midlertidig lejemål. Der bliver indgået en husvildekontrakt, hvilket indebærer, at du er forpligtet til at fraflytte, så snart du får tilbudt en permanent bolig.



- Minimumsbetalingen er 1 måned, også selvom du flytter ud, før hele måneden er gået.



- Vær opmærksom på, at du i perioden, hvor du bruger garantien, kan skulle flytte rundt mellem forskellige adresser. Du skal være indstillet på, at prisen kan variere mellem 2.000 og 2.200 Kr. pr. måned.

Er de studerende for kræsne?

Sådan præsenterer Odense Kommune de køjesenge, der går under navnet 'tag over hovedet-garanti' og som 160 studerende takkede ja til sidste år. Men som man kan læse på fyens.dk så der flere studerende, der ikke kunne drømme om at takke ja til det ellers fine tilbud. En af dem er Mathias N, der skal begynde på ingeniørstudiet om to uger:

- Jeg tænkte for et år siden, da jeg skrev mig op på ventelisten, at jeg var i god tid.

- Men nu er der kun to uger til studiestart, og der er stadig ikke sket noget, så jeg er ret bekymret, siger Mathias til avisen, der spørger læserne om de studerende er for kræsne, når de på forhånd siger nej til 'tag-over-hovedet'.

Ingen læsere har dog svaret på spørgsmålet, men måske er der nogle på nationen!, der har en mening?