Styrtdykker: Benzinekspert tog fejl

I dag er en liter 95 set til 13.29 kroner. Og en liter diesel kan fås for under 13 kroner. Det havde Cirkle Ks brændstofekspert ikke lige regnet med

- Samlet set kan prisen godt ryge ti øre yderligere ned indenfor kort tid.

Sådan sagde Cirkle Ks brændstof- og energiekspert Peter Rasmussen til nationen! sidste mandag, da prisen på en liter 95 oktan røg ned på 13.69.

Jeg kører ikke Ferrari

Otto H. havde nemlig kontaktet nationen! og spurgt, om han skulle tanke nu eller vente. Og brændstofeksperten mente, at Otto skulle fylde sin tank op, for han var endda usikker på, om prisen overhovedet ville falde.

Men det var i sidste uge, og nu er der så benzin til salg for 13.29 - hos Cirkle K er prisen på en liter diesel endda røget ned under 13 kr. Og Peter indrømmer gerne, at han tog fejl:

- Det er jo det, vi eksperter gør.

Kan falde - eller stige

- Og hvis jeg kunne forudsige priserne helt præcist, så sad jeg ikke her - så var jeg milliardær i Monaco og kørte Ferrari, siger eksperten til nationen! i dag. Og gentager de to store prismotorer på oliemarkedet.

- Recession, faldende efterspørgsel og coronanedlukning i Kina trækker priserne ned.

- Vinteren, med større forbrug af fyringsolie og usikkerhed om olieleverancerne fra Rusland, trækker den anden vej, siger Peter Rasmussen, men hvad tænker du?

