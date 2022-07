Styrtdykker

- Heldigt for os, der kun bor 15 km fra den tyske grænse.

Sådan skriver Jeanette N. i en kommentar på TVSyds Facebookprofil om priserne på brændstof syd for den danske grænse. Priser, der ifølge et andet af landsdelens medier, Jydskevestkysten, er 'styrtdykket' - godt hjulpet af den tyske regerings sommerrabat, afgiftsnedsættelser, der betyder at afgifterne på benzin blev sænket med 2,67 kroner pr. liter, og 1,34 kroner for en liter diesel.

Hygge: Sparede nok 1000 kr

Stor forskel efterhånden

En tysk liter diesel koster omregnet 13,90 kroner på tankstationerne i Flensborg i dag, mens prisen på en liter benzin er 12,61 kroner. Det er pænt meget under priserne i Danmark, hvor benzin koster 16 kroner og diesel 15.29 hos CirkleK.

Man skal ikke køre for langt for lav pris

- Der er virkelig en stor prisforskel efterhånden, så det begynder at kunne give noget.

- Men man skal ikke køre så vældig mange kilometer, før man har kørt for langt til, at det kan betale sig, siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef ved FDM, til TVSyd og minder om, at biler taber værdi, når de kører mange kilometer, og at de også skal oftere til service.

- Men så kommer køreturen jo oveni, skriver Richard N i en anden kommentar, men hvad gør du?