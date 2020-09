SU-modtager skylder 116.000: Vil låne mere

- Hej.

- Jeg har simpelthen brug for at der kommer noget fokus på os SU-modtageres økonomiske situation.

- Vi har jo ligesom alle andre haft svært ved at finde arbejde, fordi der er corona. Men regningerne skal jo betales.

Har børnene mere end jeg plejer

Sådan lød det tirsdag i nationen!-telefonen fra Sara B, der er enlig mor med to børn – og studerende. Hun plejer at leve af SU, SU-lån og vikararbejde, men hendes arbejdsplads har skåret ned, og har ikke brug for hende for tiden – og derfor har hun været glad for de ekstra lån, SUmodtagere har kunne tage i de seneste seks måneder.

Screenshot fra su.dk.

Men den mulighed er der ikke pt, så nu har hun problemer – og nationen! har spurgt den ansvarlige minister/det ansvarlige ministerium, om der er udsigt til en forlængelse. Deres svar kan du se nedenfor – Saras brev fortsætter nemlig således:

Kan ikke klare det uden ekstra lån

- Jeg har også små børn, og deres far er en af dem, der er ekstra udsat for smitte, så jeg har børnene en del mere, end jeg plejer.

- Det gør det jo ekstra svært at tage arbejde.

- Jeg har lånt ekstra i de seks måneder siden corona ramte Danmark, og i alt er mit lån oppe på cirka 116.000. Men hvorfor tror regeringen, at krisen er slut nu?

Det er en politisk beslutning

- Min økonomi kan ikke klare, hvis jeg ikke kan låne de ekstra penge, og det er jo lån, så de skal jo betales tilbage, skriver Sara, og ministeriet skriver at de også har haft Sara i røret, men at det endnu det endnu ikke er besluttet om muligheden for ekstra SU-lån skal fortsætte eller ej.

- Det er jo en politisk beslutning - som med de øvrige hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen, skriver ministeriet, men hvad tænker du?