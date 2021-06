SU-panik: Her får de unge 14.000 kr

- Så fint med mere i løn.

- Dette burde der også kæmpes for til det faglærte personaler.

- Sikke en lønforhøjelse, FLOT.

Unge under 25 betaler også husleje

Sådan skriver Sten S i en af de 155 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om den 'lønforhøjelse' på hele 8000 kr. pr. måned, der skal fungere som lokkemad for kommende social- og sundhedshjælperelever i Struer Kommune.

SU til elever under 25 år

For er man under 25 år, skal man nemlig leve af SU på hele sosu-grundforløbet, og det er der bare mange, der ikke kan, mener SFs Anne Kirstine Bøge Petersen fra byrådet.

- Vi ved jo alle sammen, at man godt kan have husleje og være begyndt at stifte familie, når man er under 25, siger hun til TV Midtvest, der også har talt med fagforeningen FOA, der håber lønforhøjelsen vil sprede sig til andre kommuner.

Man skal løbe alt for stærkt

På TV Midtvests facebookside er der andre end Sten, der synes godt om flere penge til sosu-eleverne. men der er også end del, der peger på, at sosu-erhvervets-rekrutteringsproblem, slet ikke handler om løn:

- Det er ikke alene, lønnen der gør at mange vælger området fra.

- Det har også noget at gøre med at man skal løbe så stærkt og at man ikke har ordentlig tid til den enkelte borger.

Og så kan man ikke 'se' fru Jensen

- Jeg har selv valgt faget fra, da jeg hver dag gik hjem med dårlig samvittighed over, at jeg ikke følte at jeg havde 'set' fru Jensen fordi det var der ikke tid til.

- Jeg vil ikke gå på kompromis med min faglighed fordi politikkerne presser flere og flere opgaver ned over hovedet på os, skriver Lisbeth K således, og Lis C. er enig:

- Personligt er det ikke lønnen der fylder mest hos mig. Det er manglende kollegaer.

For travlt til stjernestunder

- Der er skåret så meget ind alle steder, at vi snart ikke kan være med i det.

- Det er synd, for der er så mange stjernestunder i jobbet. De overskygges desværre af - til tider - travlhed, skriver Lis.

34,176 kr

Danmarks Radio kunne for halvanden måned siden bringe et skema, hvor man kunne se forskellige faggruppers standardberegnede timefortjeneste.

Standardfortjenesten er den samlede løn fratrukket betalinger for overtid og fravær og indeholder basisfortjeneste (inklusive særlig feriegodtgørelse, ferie og søgnehelligdagsbetalinger), pensionsbidrag, uregelmæssige betalinger, personalegoder og genetillæg. Og skemaet viser, at sosu-arbejde i private hjem - og plejehjem - gav 34.176 kr. pr. måned (160,33 arbejdstimer).