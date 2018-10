Succes: Familie på kontanthjælp har 23.800 efter skat pr måned

- Løkke-regeringen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen praler

- Det er jo ikke deres sulte-politik, der fx skaffer folk i arbejde - det er højkonjukturerne.

Praler ikke af flere hjemløse

- Efter Fogh/Løkke-regeringen tog magten i 2001 har deres mange sulte-cirkulærer øget uligheden, fordoblet fattigdommen og gjort flere hjemløse, men det praler de ikke af.

- Tværtimod prøver Løkke-regeringen kynisk, at feje de uheldige virkninger af deres sulte-politik mod jævne folk ind under gulvtæppet.

Se også: Blowjobstol gav Sille ækle minder: Løber mig koldt ned ad ryggen



Sådan skriver nationens! Edward M i en af de 35 kommentarer, der er er skrevet om at beskæftigelsesminister Troels Lund i dag har sendt en stolt pressemeddelelse ud om at 28.200 personer er røget ud af kontanthjælpssystemet på to år:

Presset til deltidsarbejde med løntilskud

Se også: Erling: Svært at fortælle et ungt menneske, at han kun kan blive håndværker

Men Edward er ikke den eneste, der har svært ved at glæde sig over, at der nu er færre personer i kontanthjælpsystemet:



- Nej, de er presset ud på deltidsarbejde med løntilskud.

- Så vi betaler stadigvæk for et cirkus, der ikke virker, men som nu også prøver at manipulere med os og statistikker for at få vores stemmer, skatter osv..

Grædende mor trygler jobcenter: Skån min datter - hun er ved at dø

Tror i vi vinder noget på den heksejagt?

- Vi har alle hørt om folk, der får betalt en taxa, så de kan komme ud som svært handicappet og arbejde 15 min om dagen ikke?

- Sikke dog en god nyhed, at de bliver flere og flere hvad?

- Tror I vi sparer eller vinder noget på den heksejagt, skriver nationens! Kong G, mens Søren D glæder sig over, at cirka en tredjedel af dem, der har forladt kontanthjælpssystemet, nu er på arbejdsmarkedet.

- Flot resultat!

- Tænkte nok det ville få flere kontantmodtagere i arbejde.

- Bliver skønt når vi kan få afskaffet kontanthjælpen helt, så det kun er folk med en rigtig sygdom med diagnose der får ydelser.

- Tak til regeringen, det gavner fælles velfærd, skriver Søren.

23.800 kr pr måned har også en effekt

Minister Troels Lund glæder sig også over at samtlige kommuner - bortset fra Ærø og Læsø - nu har færre personer i kontanthjælpssystemet i juni 2018 end i samme måned i 2016.:

- Ledigheden er lav, og beskæftigelsen i det private sætter rekorder måned for måned.

- De fine tal skyldes selvfølgelig i høj grad de gode konjunkturer, men jeg er også overbevist om, at regeringens initiativer med integrationsydelse, kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen har en effekt, skriver ministeren i pressemeddelelsen og oplyser, at en typisk kontanthjælpsfamilie med to børn - efter kontanthjælpsloftet - har 23.800 kroner efter skat i samlede offentlige ydelser om måneden.

Er det regeringens eller de gode konjunkturers skyld, at 28.200 har forladt kontanthjælpsystemet? De gode konjunkturer Regeringens stramninger Det er nok en kombination Ved ikke Hvad er bedst? Kontanthjælp Deltidsjob med løntilskud (f.ex. fleksjob(mini fleksjob) Ved ikke Er det regeringens eller de gode konjunkturers skyld, at 28.200 har forladt kontanthjælpsystemet? 39 % De gode konjunkturer 17 % Regeringens stramninger 39 % Det er nok en kombination 6 % Ved ikke Hvad er bedst? 15 % Kontanthjælp 68 % Deltidsjob med løntilskud (f.ex. fleksjob(mini fleksjob) 18 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Normalt er der 20-30 ansøgere til 'røv-job': Sidste gang var der kun 6

Så mange er der på kontanthjælp i din kommune: