Succesfirma: Ansatte tjener 5,3 mio kr i snit

- Vitols 3311 ansatte fik i gennemsnit løn og bonusser på lige over 785.000 dollars (5,3 millioner kroner).

- Året før (2021 red.) fik de 'kun' 394.000 dollars.

Sådan skriver mediet Energiwatch om den hollandske energi- og råvaregigant Vitol, der ligesom kollegerne i flere danske energihandelsselskaber tjente styrtende med penge sidste år.

Grådighed

Firmaet fik således over 100 milliarder kroner i overskud på bl.a. at købe billig energi og sælge det dyrt. Finansmediet Bloomberg kan endda tilføje, at firmaets 450 topchefer og handlere for de første seks måneder har modtaget 2,5 milliarder dollars (16,75 milliarder kroner).

I begyndelsen af juli kom organisationen Oxfam - der kæmper mod økonomisk ulighed - med et regnestykke baseret på magasinet Forbes liste over kæmpefirmaer. Det viste, at 722 internationale virksomheder - mens der har været pandemi, krigs- og inflationskrise - har haft 'overnormalt' gyldne tider.

Uanstændigt

- Folk er dødtrætte af virksomhedernes grådighed.

- For mens man overalt kæmper for at få råd til mad eller helt basale ting som medicin og opvarmning, så har virksomhederne indkasseret milliarder af dollars i ekstraordinære, uventede overskud.

- Det er uanstændigt, sagde Oxfam Internationals direktør Amitabh Behar om monsterregnestykket,

Tal fra IMF viser, at næsten halvdelen af den inflation, vi kæmper med, skyldes firmaernes overskud. Overskud er markeret med rødt. Kilde: IMF

I Danmark er det 17 milliarder

I marts arrangerede Enhedslisten, SF, Greenpeace og Oxfam IBIS et protestmøde på Christiansborg med temaet: De store firmaer slipper alt, alt for billigt:

- Vi ved fra Skatteministeriets egne beregninger, at en skat på overnormale overskud, der gælder alle brancher i Danmark, ville kunne give en indtægt til statskassen på 17 milliarder kroner (kun fra selskaber med en omsætning på over 500 millioner kroner)!

Ret ekstreme eksempler

- Tænk, hvad man kunne få for det, skrev Christian Hallum fra Oxfam Ibis til nationen! om mødet. I løbet af forsommeren har flere økonomer talt om 'greedflation' og for to uger kom IMF, FNs Internationale Valuta Fond med en analyse, der viste, at op mod halvdelen af den inflation, vi kæmper med, skyldes firmaernes overskud, men hvad siger du?