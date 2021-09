Sugerørs-ballade: Burgerdirektør er enig

DIREKTIV (EU) 2019/904 0 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen.

Selv om plast spiller en nyttig rolle i økonomien og anvendes til vigtige formål i mange sektorer, betyder det voksende forbrug heraf til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, at relaterede produktions- og forbrugsmønstre er blevet stadig mere ineffektive og lineære.

Afskrækkende straffe

I Unionen udgør plast 80-85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %.

Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald.

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af nationale bestemmelser vedtaget i henhold til dette direktiv og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres.

Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Kilde: eur-lex.eu