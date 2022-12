Suk: Johnny hører det hele tiden

- Hej

- Jeg bliver ofte mødt med udtalelser om, at der er masser af job !!!

- Men hvor?

God jul: Du er fyret

Tre ud af 10: Vores arbejdsplads mangler folk

Sådan skriver Johnny Aa. fra Kastrup til nationen! om den underlige situation han og andre ledige er i. For selv om der bliver fyret folk rundt omkring i Danmark, så er der samtidig arbejdsgivere, der højlydt gør opmærksom på, at de mangler folk.

Og hele 29 procent af de over 17.000 nationen!-læsere, der har deltaget i ’God jul du er fyret’-debatten svarer, at deres arbejdsplads mangler medarbejdere. Mens kun 13 procent svarer, at deres arbejdsplads fyrer folk.

Hvem vil de ansætte?

Johnnys brev – som han håber du vil dele med en arbejdsgiver, der mangler en medarbejder med stor og bred salgserfaring inden for Fieldsales, B2B, B2C, telesalg, kørende salg – som også kan lave selvstændig møde bookning, opbygning af pipeline og skabe kontakter mellem f.ex. kommuner med arbejdsløse borgere og erhvervsliv – fortsætter nemlig således:

- Der er masser af overskrifter med, at der skæres ned. Og andre steder skrives der, at der er masser af jobs.

- Arbejdspladser mangler specialister og faglærte, andre mangler timelønnede.

- Samtidig kæmper mange ledige, og vil gerne have job. Men hvem er det, dem der har ledige job, vil ansætte?

Os på 50+ har masser af år tilbage

- Og vi skal huske på, at pensionsalderen er hævet.

- Vi er flere på +50, der har masser af år på arbejdsmarkedet endnu, som har en masser erfaring, som jeg er overbevist om, at mange arbejdsgivere kan få glæde af, skriver Johnny, der søger fast stilling på Sjælland og kan kontaktes her.