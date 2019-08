Suk: Nedslidte Arne ku' have fået Trumps Grønlands-milliarder

- Hvor tit har USA tilbudt at betale mindst 4.500 millioner i udgifter for Danmark og overtage ansvaret for sociale problemer samt udbredt incest i et kæmpe land med få indbyggere som har fravalgt dansk både i skift og tale samt meldt ud at de kun er med i 'fællesskabet' så længe Danmark betaler gildet.

- Det er absurd, at dette tilbud bliver afvist arrogant af Mette Frederiksen samt hele den politiske adel på Borgen som tror de er valgte for en supermagt og som nyder at spille herrefolk når de besøger Grønland.

Se også: Elefantorden til Trump

Kunne have sparet 50.000 millioner på 10 år

Sådan lyder de første sætninger i en af de få Trump-positive kommentarer, der er skrevet på nationen! de seneste dage. Det er nationens! Rolf N., der har skrevet kommentaren, der går på, at Mette Frederiksen har opført sig absurd og at Grønland og Danmark kunne tjene mange penge på at sælge Grønland. Hans kommentar fortsætter nemlig således:

- Over 10 år vil Danmark spare langt over 50.000 millioner hvis USA overtager ansvaret for forsørgelse af Grønland og USA vil kunne få gang i den mineindustri som kan gøre det grønlandske samfund levedygtigt og ikke afhængig af milliarder i offentlige støtte.

Donald og Mette er ikke store diplomater

- Donald Trump er ikke en stor diplomat og det er Mette Frederiksen heller ikke. Men hvorfor er der ingen danske politikere som tør sige fra overfor Mette Frederiksen absurde reaktion på et fremsat tilbud som ville give Danmark sin frihed tilbage og spare Danmark for store milliardbeløb ?

- Nu er det lykkes Mette Frederiksen at smadre det Danmarks gode forhold til USA som danske soldater har betalt for med liv og lemmer og den politiske adel støtter op om Mette Frederiksen.

Dollars i stedet for kroner: Og milliarder til Arne

- Er der slet ingen på Borgen som kan se Mette Frederiksen har afslået et fremsat tilbud fra USA på en absurd måde og at Donald Trump ikke har følt sig velkommen til grønlandsk kaffemik med Mette Frederiksen, DSU-Jeppe og den grønlandske høvding, som nægter at tale dansk men konstant kræver flere kroner til sin nepotisme fest i nordatlanten.

- Mette Frederiksen kunne jo gøre meget for nedslidte Arne med 50.000 millioner over ti år og Grønland ville stadig få de samme beløb blot i dollars og så kunne Grønland jo bruge det engelske sprog, nu det danske er fravalgt.

- Hvorfor er alle medier gået i selvsving i stedet for seriøst at overveje det amerikanske tilbud, spørger Rolf N, men hvad tænker du?