Sulten 84-årig: 9 dages levering på mad

Skal ældre svækkede danskere have lov til at komme foran i netsupermarkedernes kø? Det mener en svigerdatter fra Jylland, der undrer sig over at det kan tage ni dage at få f.ex. mælk fra Allerød til Østerbro

- Mine svigerforældre på 84 år bor på Østerbro i København.

- De kan ikke handle selv, idet svigerfar er syg af cancer og for kort tid siden har afsluttet behandling med kemo og stråler.

- Selv en almindelig forkølelse kan medføre akut indlæggelse og i sidste ende tage livet af ham.

Leveres 30. marts

Sådan indleder Benedikte H. et brev til nationen! om at sidde i Sønderjylland og have familie i hovedstaden - og være bekymret for deres ve og vel. For Benedikte kan ikke forstå, at de to gamle mennesker, der i hendes øjne er i den absolutte risikogruppe, ikke kan få bed hjælp. Og at de da på hendes anbefaling bestilte for mere end 1000 kr madvarer i lørdags, fik besked om varerne ville blive leveret mandag. Altså næste mandag.

Hendes brev som Osuma.dk kommenterer nedenfor, fortsætter derfor således:

- De har så bestilt mad, som kan leveres d. 30. marts.

Efter utallige timer kunne det blive d. 27. marts

- Og efterfølgende har jeg brugt utallige timer på at få den ventetid forkortet, og efter have tigget og bedt, kunne de få leveret 3 dage tidligere. Altså på fredag.

- Og ja, der er mange venlige mennesker der tilbyder sin hjælp i denne tid.

- Men mine svigerforældre er fra en generation, der ikke lukker hvem som helst ind, og ikke stoler på andre end den nærmeste familie.

Kunne de ældre ikke komme foran i køen?

- Når man vil have fødselsdato på kunderne ved bestilling, kunne Osuma så i det mindste ikke prioritere de ældste, skriver Benedikte, og Osumas direktør bekræfter overfor nationen!, at der er stort pres på, og at der er borgere, der kan komme foran i køen:

- Der er ekstraordinært meget pres på i disse tider, hvilket kan give væsenligt længere ventetid end normalt.

- Men vi kan desværre ikke blot fjerne andres ordrer, for at gøre plads til nye, uanset kundes alder.

Nej, vi kan ikke prioritere efter alder

- For det første, kan der være mange årsager til, at man er ekstra udfordret i denne tid og for det andet ville et sådant system kræve, at alle ordrer blev lagt samtidig, således vi på forhånd kunne prioritere vores kunder.

- Når det så er sagt, har vi et stort fokus på at levere til de mest trængende.

- Det gør vi blandt andet ved at prioritere vores visiterede borgere før andre både i leverancer og i indgående opkald i vores kundeservice.

Men man kan ringe til os

- Her er fordelen netop, at vi kender borgerens behov, da det er aftalt med kommunen i forvejen.

- Dernæst har vi et særligt telefonnummer, så kunder uden netforbindelse kan ringe til os og bestille.

- Og slutteligt, skulle vi være så uheldige at trafikken på sitet momentalt lægger os ned, har vi et 'backup site', så vi sikrer, at vi i det mindste kan få lagt ordrer ind til vores mest udsatte borgere.

- Vores bedste råd er at gå på kompromis med sine vanlige leveringsintervaller.

Og der er firmaer, der leverer færdigmad

- Er man vant til en formiddagslevering, kan det være, man må nøjes med levering sen eftermiddag.

- Er det heller ikke en mulighed, anbefaler vi at kontakte os, så vil vi gøre, hvad vi kan.

- Er det heller ikke brugbart, må vi opfordre til, at familiemedlemmer hjælper, eller at man benytter en af de mange andre muligheder for vareudbringning, der findes.

- Der findes også aktører, der bringer færdiglavet mad ud med kort varsel, hvis det virkelig brænder på.

- Ift. postnummer 2100 (Østerbro, København, red) er der desuden i skrivende stund fortsat mulighed for levering i denne uge, skriver Carsten Milek Pahlke, der er Direktør/CEO i Osuma, men hvad tænker du?