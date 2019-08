Sundhedsminister erkender: Forbud mod cannabis virker ikke

Luxembourg ser ud til at blive det første europæiske land, der dropper forbudspolitikken og tillader landets voksne borgere at bruge cannabis.

- Den narkopolitik, vi har ført de sidste 50 år virker ikke.

- Når man forbyder det hele, så synes unge mennesker bare det bliver mere interessant.

Det gør os urolige

Sådan siger Luxembourgs sundhedsminister Etienne Schneider til EU-mediet Politico, om det cannabis-system og tilhørende lovgivning, han regner med at indføre i løbet af de næste to år.



Regerings-godkendte producenter, forhandlere og kvalitetstestere skal nemlig ifølge gøre det muligt for alle statsborgere over 18 år at købe cannabis uden begrænsninger.Og planerne har straks gjort nabolande som Tyskland og Frankrig nervøse.

- Det, der foregår i Luxembourg, gør os urolige.

Nu vil folk køre til Luxembourg

- Ud over diesel, cigaretter og alkohol vil folk nu køre til Luxembourg efter hash, siger en fransk politikommissær fra grænseområdet til avisen Le Républicain Lorrain ifølge Politiken.dk, der også har læst et interview med Stefan Döhn, talsmand for politiet i den tyske grænseby Trier i avisen Luxemburger Wort:

- Der er en relativt stor fare for, at folk herfra kører til Luxembourg for at købe ind, og at de så bruger stoffet her.

- Selv om man kan købe cannabis legalt i Luxembourg, så er det forbudt at bringe det til Tyskland.

- Så vi får mere kontrol og mere arbejde, siger politiets talsmand.

Cannabis er allerede lovligt i Canada, Uruguay and 11 amerikanske delstater, men hvad tænker du?