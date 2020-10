SuperBrugsen klar til at smide kunder væk

Fra i morgen skal man have mundbind på, når man køber ind. I Tinglev er de klar med gratis mundbind - og parate til at tilkalde ordensmagten, hvis kunderne nægter

- Hvis man nægter, vil man blive bedt om at forlade butikken.

- Hjælper det ikke, må ordensmagten gribe ind.

Sådan siger Martin Brønd, der er uddeler i SuperBrugsen i Tinglev, til JydskeVestkysten om den måde, han vil behandle de kunder på, der fra og med i morgen vil ind i hans butik - uden mundbind.

Nye regler om mundbind træder i kraft i morgen. Screenshot fra coronasmitte.dk

Jeg er virkelig isoleret nu

Avisen har talt med andre butikschefer, der kommer med samme melding, men i et brev til nationen! skriver LB, der ikke ønsker at stå frem med mere end sine initialer, at hun er en af de danskere, der ikke kan bære mundbind. Og at hun er bange for, at de nye regler vil betyde, at hun vil blive endnu mere isoleret.

Klager: Diskuterede mundbind med betjente i én time

- Jeg spurgte min lokale købmand, og hun havde slet ikke tænkt tanken, at det var muligt, at det ikke var alle, som kunne bruge mundbind/visir.

- Men jeg er en af dem, som ikke kan bruge mundbind/visir, så med de nye restriktioner og manglende oplysning om, at der er nogle, som er fritaget af helbredsmæssige årsager, er jeg virkelig isoleret.

Hvorfor skal en del være uønsket?

- Min buschauffør har endelig accepteret, at vi er nogle, som er fritaget, men nu skal vi have kampen igen!!!

- Jeg ved godt, at mundbindet måske kan hjælpe, men hvorfor skal en del af befolkningen være uønsket i samfundet, fordi vi ikke kan gøre som andre.

- Jeg er nødt til at råbe op nu, fordi min tilstedeværelse i samfundet bliver mindre og mindre accepteret, skriver LB, der savner, at myndighederne gør mere for at hjælpe folk, der ikke kan bruge mundbind/visir.

