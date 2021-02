Supergodt: 20.991 pr. måned lokker

- Vi kan helt klart se, at jo bedre økonomiske forhold der kan tilbydes under uddannelsen for vores studerende, som hos os har en gennemsnitsalder på 28 år, og dermed ofte med økonomiske forpligtigelser som ikke kan klares på en SU, jo mere motivation og interesse er der for at søge uddannelserne.

- Da tilbuddet om 110 procent af dagpenge i understøttelse kom, oplevede vi meget større interesse for faget.

S, V, DF, R, SF og EL indgik en aftale om ekstraordinært løft af ledige i juni 2020. Screenshot

Fra 328 til 411 - dejligt

Sådan siger Anne Mette Vind, direktør på Social- og Sundhedsskolen for Fredericia, Vejle og Kolding, til TV SYD om de 411 nye studerende hun kunne byde velkommen til for en måned siden. Sidste år skulle hun nemlig 'kun' sige goddag og velkommen til 328.

Anne Mette uddyber over for nationen!, at coronakrisen også spiller ind. Nogle af de nye studerende mistede således jobbet under nedlukningen og har søgt over i sosu-jobbet, der har ret så høj jobgaranti.

Og på TV Syds Facebook-side er der adskillige, der glæder sig over udviklingen:

Nye hænder

- Hvor det dejligt at læse, at der er en fremgang af nye hænder i faget.

- Der er brug for det, og vil gavne alle steder, skriver Thomas K. således, og Anette O glæder sig også - og hun er faktisk en del af succesen:

- Supergodt.

- Jeg er i gang med uddannelsen og er 58, skriver hun, og hvis nogen synes det er en høj alder at starte i et nyt fag, skal de lige læse hvad Birthe D skriver:

Arbejde ti år - det var en god tid

- Held og lykke med det.

- Jeg var 60, da jeg blev Social- og Sundhedshjælper.

- Arbejdede ti år i hjemmeplejen.

- En god tid.

Prognoserne viser, at der mangler i omegnen af 40.000 sosu'er om otte år - men hvad tænker du?