Sur muslim: Stop den

- Vi lever i en tid, hvor det skaber panik, kaos og intern splid at synge om en ung, blond pige på Handelshøjskolen.

- Hvor en meksikansk sombreohat producerer racisme-anklager på et universitet.

- Og så det kan vel ikke komme bag på nogen, at 'Jul På Vesterbro' nu skal angribes.

Tillader mig at være den sure muslim

Sådan skriver Carsten T. til nationen! om de racisme-anklager, der nu også rammer Anders Matthesens julekalender 'Jul På Vesterbro'. Tidligere i år har 'Pyrus, Alletiders jul' fået kritik - og i fredags bragte Jyllands-Posten et indlæg fra Fatima M, hvor hun skriver, at Mattesens figur Kefir fungerer som en årlig påmindelse om, hvor ligeglade medier og samfund er med hvilke stereotyper og negative fordomme de sender ud.

- Selv om jeg ved, hvor højt I elsker 'Jul på Vesterbro', tillader jeg mig at være den sure muslim, der spørger: Er det snart på tide, at den stopper med at blive sendt, skriver Fatima, der ikke synes, det er spor morsomt, at Anders Matthesen har malet sig brun i ansigtet, snakker med tyk accent og forkert ordstilling - og arbejder på at reparere en pølsevogn for at installere en bombe, der kan sprænge hele verden i luften.

De fleste af Jyllands-Postens Facebook-venner har reageret på Fatimas opsang med en grinende smiley. Screenshot

Plat julegøgl er ikke racisme

På Jyllands-Postens Facebook-profil har Fatimas bøn fået nul kommentarer - nok fordi avisen har lukket for kommentarer. Men mere end 300 læsere har givet hende en grinende smiley og 150 en vred smiley. Carsten T. bryder sig heller om hendes budskab:

- De påtagede krænkede vil slette alt kultur ved hjælp af grove racisme-anklager.

- Wokefolk og ekstremister elsker at fange folk i opdigtede og pinefulde racisme-fælder.

Og skal aldrig censureres

- 'Jul På Vesterbro' er proppet med politiske komplet ukorrekte elementer her og der og alle vegne.

- Men 'Anden' er ikke racist, bare fordi han laver plat julegøgl og grotesk satire om folk fra Vesterbro.

- Andens næstekærlige julekalender skal aldrig censureres af nogen, skriver Carsten T., der synes, at folk, der ikke kan lide 'Jul På Vesterbro', skal slukke for fjernsynet.