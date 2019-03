Sur over han ikke lå øverst på Google: Så hjalp SEO-miljøet

Frederik har købt domænerne Lindholmudrejsecenter og Lindholmasylcenter og klagede til nationen! over hans placering på Google. Det synes lOlland og netrunner lød som udfordring.

- Spændende artikel du har lavet om Lindholmasylcenter.dk .

- Vi er flere i SEO-branchen, der gerne vil give ham et skub i den rigtige retning uden beregning, så han kan få siden op i toppen af Google.

- (så kan de også få lidt ro på hos supporten ved One.com).

Lå og rodede på side 4-5

Sådan skrev lOlland , der altså er en del af SEO-miljøet (søge optimering red), i en mail til nationen!, efter at have læst om Frederiks problemer med at få sine hjemmesider frem, når man søgte på ordene 'Lindholm asylcenter' og 'Lindholm udrejsecenter'. Hans sider dukkede først op på side fire-fem-seks på Google, og det forstod han ikke:

Se også: Betalte 194 kr. for at ligge øverst på Google: Det fungerer ikke



Stein Bagger gjorde det samme

Frederiks formål med hjemmesiderne var at få stoppet projektet Lindholm Udrejsecenter, og nu - efter cirka en måned - ligger hans sider hhv nr 1 og nr 4 på Google. Og det er 'lOlland' og makkeren Netrunners fortjeneste:

- Så ramte vi da midt på side 1 :-). Vildt.

- Grundlæggende er der tale om reputation management, hvor man pumper artikler med en vinkel frem på Google, som så overtager pladsen fra eksempelvis positive artikler og sider.

På den måde kan man påvirke debatten

- Så på den måde kan man påvirke debatten, da de fleste, som søger information, sjældent når til side 2 eller 3 i Google.

- Stein Bagger fik lavet det samme INDEN skandalen med IT-factory.

- Du må hellere kreditere 'Netrunner' og 'lOlland' (undertegnede) fra SEO-miljøet , da det vidst var os, som primært lavede links til siden,slutter mailen, og du kan selv tjekke, hvor vellykket operation er forløbet her (Lindholm udrejsecenter) og her (Lindholm asylcenter)

Og sådan så det ud, når man søgte på 'lindholm udrejsecenter' (søgning foretaget kl. 16.55 tirsdag 26. februar 2019).