Sur på chefen: Tog corona med på arbejde

- Hej.

- Jeg er pissesur på min chef, og det er vi faktisk alle sammen – alle 200 på byggepladsen.

Vi ved ikke hvad vi skal gøre

- Han har nemlig været på ferie i udlandet og mødte ind på arbejde, som han plejer, da han kom hjem.

- Og nu hører vi så, at han har corona, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre, for han har jo været rundt over det hele.

Sådan lød det i i sidste uge i nationen!-telefonen fra en person, der ønsker at være anonym af hensyn til sig selv og virksomheden, han arbejder på – men som gerne vil have fokus på, hvad folk på en arbejdsplads skal gøre, hvis de hører om kolleger, der er smittede med corona.



Det skal ikke være hemmeligt

Nationen! har skrevet til chefen i det pågældende firma og bedt ham svare på, hvad han har gjort for at advare sine ansatte – efter at han er blevet testet positiv for corona. Hans svar kan du læse nedenfor.

Det ophidsede opkald fortsatte nemlig således:

- Man hører jo hele tiden om, at folk, der har været tæt på smittede, bliver sendt hjem fra skole/arbejde, men ingen har sagt noget til os.

- Jeg synes, det er det værste, at det skal være hemmeligt.

- Vi andre havde da sagt det, hvis vi var blevet testet positive.

- Røvhul, sluttede medarbejderen, og chefen har fået en anden medarbejder til at sende dette svar til nationen!:

Dem han har været tæt på er sendt hjem

- Det er korrekt, at vi har haft en enkelt person, som er testet positiv med coronavirus, som har været på en af vores byggepladser.

- Efter vi konstaterede, at personen var smittet, har vi iværksat følgende yderligere tiltag jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

- Alle medarbejdere, som har været i tæt kontakt med den pågældende medarbejder, er blevet hjemsendt og må først indfinde sig på byggepladsen, når de er testet negative for coronavirus

- Der er iværksat yderligere rengøring og desinfektion af skurforhold, elevatorhejs og lignende

Har købt termometre

- Der er indkøbt yderligere dispensere med håndsprit, som er opsat i f.eks. skure, ved elevatorhejs og lignende

- Byggemøder er flyttet til større rum med mulighed for at holde endnu bedre afstand til kolleger

- Der er indkøbt termometre til test af medarbejdere med mistanke om feber.

Vi støtter op om bekæmpelse af virus

- Alle underleverandører er igen orienteret om, at de fortsat skal instruere deres medarbejdere i at opretholde god hygiejne samt afstand til hinanden.

- De er ligeledes igen instrueret i at give besked, såfremt nogle af medarbejderne oplever symptomer og sende dem hjem, hvis det er tilfældet.

- Vi tager ligesom resten af Danmark coronaepidemien særdeles alvorligt og gør, hvad vi kan for at støtte op om den nationale bekæmpelse af virus, skriver virksomheden, men hvad tænker du?