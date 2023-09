Sur på Citroën: Kalder I det hurtigt?

Deniz havde brug for en bil og faldt over et godt tilbud fra Citroën - med hurtig levering. Men han synes ikke 1,5/2 måneder er 'hurtig'

- Hej.

- Jeg ser et godt leasing-tilbud hos Citroen d. 21/8.

- De skal have 2000 pr. måned og 5000 i udbetaling. Og de lover hurtig levering.

- Det passer os rigtig fint, fordi børnene skal til forskellige fritidsaktiviteter den kommende tid.

Her og nu: Så er det metallak og merpris

Sådan indleder Deniz G . en mail til nationen! om at se et godt tilbud hos en troværdig virksomhed – og ende med at føle sig taget ved næsen. For da han og konen bestiller bilen, og spørger til hvor hurtigt de kan få den leveret, så er svaret 1,5/2 måneder – med det udstyr de har valgt. Og at svarer - da Deniz så siger at udstyret kan være ligemeget – er de faktisk ikke har nogen bilen stående til den pris. Deniz brev – som Citroen svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

- De har faktisk ikke nogen synes billige biler – uden metallak som kan leveres før.

Annonce:

- Da jeg så spørger om et nedslag, da jeg jo er blevet motiveret af budskabet om hurtig levering, er svaret nej.

- Det irriterer mig, at de bare lokker med en pris og hurtig levering, vel vidende at denne ikke er mulig, skriver Deniz, der også kunne forestille sig at Citroen tilbød ham en tilsvarende bil indtil den bestilte kunne leveres, når nu budskabet er hurtig levering.

4-6 måneder er almindeligt

nationen! har spurgt Citroen, om de godt kan forstå at en kunde – der falder over et tilbud med hurtig levering – bliver vred over at skulle vente 1,5/2 måneder? Og hvorfor de ikke kan låne sådan en kunde en bil, indtil den rigtige er klar? Og det svarer Citroen på sådan her:

Vi skriver ikke 'omgående'

- Vores budskab om hurtig levering er fuldstændig legitim og skal ses ift. bilbranchen som helhed, hvor 4-6 måneders levering ikke er usædvanlig.

Annonce:

- Det er vigtigt at understrege, at vi intet sted skriver omgående levering, så med en leveringstid på 1,5 – 2 mdr. (ofte hurtigere i realiteten) lever vi fuld ud op til vores markedsføring.

- Vi er naturligvis kede af, at den pågældende kunde har en anden opfattelse og har forsøgt at indgå en konstruktiv dialog med vedkommende for at imødekomme hans behov, skriver Citroën, men hvad synes du?