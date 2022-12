Sur sosu: Scorer kassen på bededagstillæg

En ændring af Store bededag vil for de fleste danskere betyde, at en fridag bliver til en arbejdsdag. Men nationen! har fået et brev fra en sosu, der fortæller at for hende vil ændringen betyde, at en arbejdsdag med fede tillæg, bliver til en arbejdsdag UDEN tillæg

- Hej. Ja.

- Så blev det igen den lille offentlige medarbejder, der skal betale mest til gildet.



- Jeg har arbejdet ufattelig mange Store bededage i mit lange kommunale arbejdsliv.

- Men nu bliver jeg så spist af med en ganske almindelig arbejdsfredag - uden helligdags tillæg (på 176 kr i timen. red).

Os der arbejder tjener jo ikke så meget

Sådan indleder CT et brev til nationen! om forslaget om at gøre Store Bededag til en helt almindelig arbejdsdag. Og hvad kommer til at betyde for hende. For hvor en ændring for de fleste danskere vil betyde, at en fridag bliver til en arbejdsdag, så vil ændringen for CT for betyde at en arbejdsdag med gode tillæg bliver til en arbedsdag UDEN gode tillæg.

Misbrugt og til grin

CT har arbejdet 30 år arbejdet i hjemmeplejen - de sidste ti på plejehjem. Og sammenlagt har hun arbejdet med mennesker under FOAs overenskomst de sidste 35 år. Hendes brev - som hun håber de ansvarlige politikere vil læse - fortsætter derfor således:

- Det er ikke den store løn i forvejen. Og dem der arbejder helligdage, er jo dem der i forvejen ikke tjener så meget, at vi kan få fordel af at topskatten nu bliver lempet.

- Jeg er træt af altid at være i den boks, hvor jeg skal betale mest til fællesskabet. Og skal stå i front, når eks corona viser sit ansigt.



- Jeg bliver misbrugt og er til grin i mit eget land, skriver CT, men hvad synes du?