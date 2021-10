Sure bodega-ejere: Det kan ikke være rigtigt

Der kan være ventetid på flere timer, når bodega-ejerne fra Græsted og Helsinge ringer efter en taxa til en kunde, der skal hjem. Dan-Taxi siger det handler om to to ting - mangel på folk og mangel på biler.

- Hej.

- Her på Stalden Bodega bestilte jeg, Lotte, en taxa kl 23:46 fredag d 1/10-2021. Den ankom til Stalden ca 02:05.

- På Geviret bestilte vi en vogn omkring kl 20. En taxa tog turen, men slog fra på vejen.

Ventede to timer

- Så jeg, Birgit, måtte bestille en vogn på ny.

- Og på Gadekæret Pub og sport i Helsinge bestilte vi taxa ca 21:30.

- Ventetiden var cirka 2 timer før der kom en taxa.

Sådan indleder Lotte, Birgit og Adrian, der driver bodegaer i Græsted og Helsing i Nordsjælland, et fælles brev om deres – og kundernes - frustration over lange ventetider på taxa.

Gæster bliver irriterede

Bodega-ejerne føler nemlig ikke, at de bliver hørt, når de selv kontakter Dan-taxi, Danmarks største taxiselskab, og nu håber de, at deres opråb kan ændre situationen. Deres brev – som nationen! naturligvis har bedt Dan-Taxi om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Gæsterne bliver jo ofte irriterede over ventetiden. Og irritationen går så ud over mig (Lotte).

- Men det kan ikke være rigtigt, at vi skal vente så længe.

- Og folk gider jo ikke komme her mere, når de ikke kan komme hjem.

Og så ringer de efter en ven - og så kører taxaen forgæves

- Vi har så gæster, der finder andre løsninger, f.eks. ringer til venner, for at blive hentet, når de har ventet lang tid.

- Og det kan jo også betyde, at nogle vogne kører forgæves, og det skaber jo bare mere irritation, skriver de tre bodega-ejere, og nationen! har bedt Dan-taxi svare på, om der er særlige problemer med taxi-mangel i Græsted og Helsinge.

Og det svarer Dan-Taxi på sådan her:

- Først og fremmest er vi i Dantaxi glade for, at vores kunder, efter en lang Coronapause, er begyndt at bestille taxier igen.

- Under Coronakrisen valgte en del selvstændige vognmænd i taxibranchen at afvikle eller neddrosle deres forretninger og ikke så få ansatte chauffører søgte over i andre job.



Mangler chauffører - og biler

- Det betyder, at vi nu i nogle områder/tidsrum mangler vogne og chauffører. Vi er derfor i gang med at indgå aftaler med nystartede vognmænd. Her løber vi imidlertid ind i et nyt problem. Nemlig den lange leveringstid på nye biler, der er egnet til taxibrug.

- Samlede set giver det en uheldig situation der, som brevet fra de tre bodega-ejere i Nordsjælland tydeliggør, desværre kan gå ud over kunderne.

Vil gerne sige undskyld til bodegaejerne

- Vi vurderer dog, at situationen vil forbedres over de næste par måneder frem mod jule- og nytårskørslen.

- Specifikt for de tre bodega-ejere og deres kunder, vil jeg gerne undskylde de ventetider og problemer de har oplevet.

- Vores erhvervskonsulent med ansvar for Nordsjælland vil en af de kommende dage tage kontakt til ejerne til en snak om omfanget og hvilke tiltag vi har sat i gang for at løse de konkrete udfordringer, skriver Dan-Taxi, men hvad tænker du?