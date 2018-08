Sure jyske lystfiskere skyder sæl: Den spiste deres havørred

- Sælen er et meget intelligent væsen, og mennesket kan ikke bare skyde dem.

- Man må finde på en anden udvej, og jeg mener, at sælerne i Karup å skal bedøves og derefter flyttes tilbage til havet.

Tager dem med hovedet over vandet

Sådan skriver nationens! Jørgen N i et læserbrev om den jagttilladelse Miljøministeriet netop har givet grundejere langs Karup Å. Syv sæler har nemlig forlystet sig med at spise de lokale lystfiskeres fisk, og nu står en gruppe på 29 jægere parat, Den første sæl er skudt, skriver Fjends Folkeblad, og Helge Jakobsen, formand for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, forklarer over for DR Nyheder, hvordan sæl-jagten foregår:

- For jægerne gælder det om at finde de rolige steder langs åen, hvor sælerne stopper op og holder hovedet over vandet.

- Så kan vi tage dem, siger Helge Jakobsen til DR, men hvad siger du?

I følge Jægernes Magasin er sæler fredede i Danmark, og det har de været sidet midt i halvfjerdserne. Men i perioden 1889 til 1927 anså man både den spættede sæl og gråsælen for skadedyr da den generede fiskeriet og folk fik penge for at skyde sælerne. Staten finansierede sågar en skydepræmieordning, hvor der blev stillet rifler og ammunition til rådighed og i hele denne periode blev der udbetalt skydepræmier for ca. 37.000 sæler i alt.