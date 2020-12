Sure Marianne: Kombardo sagde nej

Først måtte hun aflyse turen til Aarhus, fordi hun er bange for corona - og så fik hun nej til at booke en ny tur til maj. Forklaringen er at Kombardo Ekspressen kæmper med køreplanen.

- Hej.

-Jeg bestilte billet hos Kombardo-ekspressen til d. 24.12 fra København til Aarhus for at holde jul med min datter, svigersøn og mine børnebørn på 13 og 15.

- Jeg skulle så hjem 26.12.2020.

- Men jeg har sklerose, og er 75 år, og tør ikke rejse med alt det corona.

Kombardo siger bare lav den om

Sådan indleder Marianne K et brev til nationen! om først at måtte aflyse julerejsen, og så også frygte at hun mister de 320 kr returbilletten til Aarhus har kostet.

Marianne synes nemlig ikke Molslinjen, der står bag Kombardoekspressen behandler hende og andre kunder, der er utrygge ved at rejse på tværs af landet og holde jul med familien, særlig godt. Og hendes brev, som Molslinjen har set og kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Men de siger nej til maj

- Jeg har fået en mail fra Kombardo Expressen om at min billet godt kan laves om.

- Men da jeg kontakter dem, siger de, at man kun kan bestille en ny rejse i januar og februar Og at det koster kr. 38,00 for hver rejse ud og hjem.

- Men jeg tør da ikke rejse i januar og februar, men jeg kunne godt tænke mig måske til maj. Men det siger de nej til.

Hvad med et tilgodebevis?

- Jeg synes jeg skulle have et tilgodebevis, så jeg er godt sur, skriver Marianne, der ikke er den eneste, der synes Kombardo er lidt for langsomme og alt for grådige. På firmaets Facebook-side kan man f.ex. læse disse kommentarer:



Hvad med at refundere halvdelen? Jeg synes virkelig det er for dårligt at man ikke kan få pengene tilbage! Jeg ved da ikke hvornår jeg får lyst til at rejse igen, så derfor er det rimelig svært at ombooke til en ny afgang. Og oveni total latterligt jeg skal betale gebyr for rykke min tid! DSB refunderer billetter kvit og frit lige nu. Kom ind i kampen Kombardo!!!

Michelle T --------

Hej Kombardo. Jeg har forståelse for, at I driver en forretning, men situationen taget i betragtning, skulle I måske overveje at gøre det muligt for jeres kunder at få refunderet måske bare halvdelen af beløbet? Vi er mange, der ikke ved, hvornår vi skal bruge en busbillet igen, eller hvornår situationen gør det trygt at sidde i en bus stopfyldt af mennesker. Og så opkræver i ovenikøbet et ændringsgebyr. Jeg har tidligere været glad for jeres service og anbefalet jer til andre, men denne gang skuffer I fælt. Øv!

Stine D -------- Det er jo ikke en reel måde at vise samfundsind på i denne Coronatid! Hvis I reelt ville hjælpe jeres kunder til evt at aflyse turen for at blive hjemme til jul, så burde I tilbagebetale pengene eller lave gratis ombooking. Det er en ommer KombardoExpressen!

Rikke T -------- Det er da ikke anderledes, end det plejer at være? Gebyr plus evt merpris? Hvad er forskellen?

Mette T Kilde: Kombardoexpressens Facebook

Bussernes køreplan er vi i fuld gang med

Molslinjen, der ejer Kombardo skriver til nationen!, at de har travlt med opdatere køreplaner, og at Mariannes maj-tur til Aarhus, nok skal bliver til virkelighed:

- Alle Molslinjens billetter på tværs af alle færgeruter kan på grund af situationen ændres til en hvilken som helst afgang i hele 2021.

- Vi har således ændret gyldigheden fra en til tolv måneder. Derfor har vi lagt færgerne sejlplaner ud for hele næste år.

- Sådan er det ikke i busbranchen, hvor køreplanerne laves med meget kortere intervaller.

Så derfor får hun besked om at rejse i januar eller februar

- Så da Marianne K kontakter os, er vi i fuld gang med arbejdet med at få fartplanerne for næste år på plads.

- Derfor får hun beskeden om, at hun kan placere sin tur i januar og februar – fordi vi simpelthen ikke er længere fremme i tiden med fartplanen, som er stor og med så mange ruter, at vi med kort varsel ikke kan fremskrive den hurtigere.

Men nu vi nået til marts - så hun skal bare ringe

- I skrivende stund er vi i gang med marts – og lige efter nytår kommer påsken også med.

- Så Marianne K kan skrive til kundeservice, så kan vi sætte hende 'på hold' og gemme hendes billet til vi får lavet fartplaner i maj og længere frem.

- Så ringer hun bare, når hun skal bruge billetterne.

- Årsagen til, at vi ikke giver penge retur, er egentlig enkel. Alle vores færger og busser kører som planlagt, og det er ok for alle danskere at rejse på juleferie, skriver Molslinjens oplyser PR- og kommunikationschef, men hvad tror du?