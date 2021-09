Sure seere: DBU beklager

Onsdag aften var 706.000 seere forbi Kanal 5, da Danmarks bankede Skotland. Men det tal kunne nok have været en del højere, hvis kampen var blevet sendt på DR, mener rigtig mange. På lørdag spiller landsholdet for resten igen på Kanal 5

- Jeg er også træt af, at jeg ikke kan se kampene.

- Men … det er jo DBU, der ejer rettighederne til kampene, og dermed dem, der i sidste ende bestemmer, hvem der skal vise landsholdets kampe (og hvem der derfor kan se dem).

Folkeligt og tilgængeligt

- Hvis DBU gerne vil have et mere folkeligt og tilgængeligt landshold, burde DBU vel kunne se ud over den store fortjeneste, de får ved at sælge til Discovery, og i stedet overveje at sælge rettighederne til DR.

Seks kampe på Kanal 5. Screenshot fra dbu.dk

41 procent er sure

Sådan skriver Bjarke L. til nationen! om danskernes muligheder for at se herrefodboldlandsholdets VM-kvalifikationskampe på tv. Siden onsdag har mere end 23.000 andre læsere deltaget i debatten om de kampe, der altså vises på Kanal 5/Discovery Plus. Ganske mange af dem – 41 procent – er ligesom Bjarke sure over, at kampene ikke bliver vist på en licens-kanal.

99 kr.: Licensbetaler stiktosset

Ret vreden mod DBU

Bjarke er ikke den eneste, der har skrevet til nationen! om DBU's rolle og evne til at tænke på danskerne frem for kroner og øre. Martin M. skriver f.eks. sådan her i en mail:

- Ret vreden mod DBU.

- Det er DBU, der solgte rettighederne til Kanal 5.

Skulle have solgt til DR

- Hvis de ville sikre sig, at hele Danmarks befolkning kunne følge landsholdet, så skulle de have solgt til DR, skriver Martin, og nationen! har nu bedt DBU svare på, hvad de siger til kritikken.

Hvor stor forskellen på DR's og Discovery bud egentlig var og endelig - hvor mange flere seere de tror, de kunne få, hvis landskampene blev vist på DR? Og det svarer DBU således på:

DBU: Beklager hvis alle ikke har adgang

- Det er fantastisk at opleve den store opbakning til herrelandsholdet, særligt her efter en fantastisk EM-sommer.

- Kampen mod Skotland er udsolgt på rekordtid, der er kun få billetter tilbage til næste uges kamp mod Israel.

- Vi håber, at andre vil følge med på tv-skærmen – enten på Kanal 5 eller via Discovery+, der har vist herrelandsholdets kampe siden 2014.

Håber de ser med hos venner, familie eller betaler 99 kr.

- Vi beklager, hvis ikke alle danskere har adgang til de kanaler - og håber, at de kan se kampene hos venner, familie eller købe adgang for 99 kr.

- Fra 2022 og flere år frem bliver herrelandsholdets kampe vist på TV 2, skriver DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til nationen!.

Discovery Plus: Rekordmange nye kunder Vi er rigtig glade for det samlede antal seere til kampen. Vi kan se, at 706.000 seere var forbi kampen på Kanal5, og derudover oplevede vi en rekordstor tilgang af nye abonnenter og seere til vores streamingtjeneste discocery+. Vi hepper på landsholdet også i de kommende to kampe og håber både på, at de vinder, og at endnu flere vil se med, så vi kan sætte endnu en rekord. Sportschef Søren Klæstrup, Kanal 5/Discovery Plus

Der er seks VM-kvalifikationskampe i efteråret - de bliver vist på Kanal 5/Discovery+ - men hvad tænker du?