Sure Søren til Yousee: Se selv

Når Søren vil gense programmer på Yousee, bliver han mødt af to damer, der fortæller at hans fjernsyn er forældet. Det synes han er for ringe, for han købte det i 2017

- Hej.

- Vi har et LG TV som er købt oktober 2017. Det er et LG OLED55B7V-Z.

- Jeg betaler 559 kr. pr. måned for yousee-grundpakke + 10 valgfri kanaler.

- Men de sidste par måneder, har jeg ikke kunne ’gense’ nogle af de programmer, som jeg ikke har set.

Hvad siger Yousee-damerne?

- Jeg troede først, det var noget med noget opdatering, men det har vist sig, at det er det ikke, da jeg lige har opdateret.

- Og nu er vi lige vendt hjem fra ferie, hvor der var noget der blev vist, mens vi var på ferie, som jeg så ville se da jeg kom hjem, men det kunne jeg så ikke.

Sådan indleder Søren J. en mail til nationen! – en mail, han sender fordi han ikke ved, hvem han ellers skal sende til. Søren synes nemlig det er mærkeligt, ja faktisk helt groft, at hans snart seks år gamle TV er forældet i forhold til at kunne udnytte ’gense programmerne’-funktionen i You See Play. Og at han kun kan se et par dejlige damer, der fortæller ham, at der ikke er mere ’understøttelse’ fra yousee til hans TV-model.

Det hjalp ikke

Hans brev – som nationen! selvfølgelig har bedt Yousee om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg kontaktede You See kundeservice, hvor de fortalte mig, at et smart TV fra før 2018 ikke kan genvise programmerne.

- De foreslog at jeg prøvede at afinstallere You See Play, for måske det kunne hjælpe.

- Men det hjalp ikke.

- Jeg syntes det er lidt groft at You See skal bestemme at jeg skal købe et ny TV hver femte år, for at kunne bruge de ting jeg betaler for, da de jo ikke er bange for at sætte priserne op for samtidig fjerne nogle kanaler og andre ting som de havde før, skriver Søren, der har sendt flere billeder af den triste skærmbesked han ser.

Yousee: Vi skriver det på hjemmesiden

nationen! har spurgt Yousee, om Søren har forstået det helt korrekt, at hans TV er forældet - og om de synes Søren burde få noget rabat, nu hvor han ikke kan bruge den fine funktion – og om de ved, hvor mange af deres kunder, der har fjernsyn, der kan bruge gense-funktionen. Og det svarer Yousee på sådan her:

- Det er lidt frisk sagt ikke YouSees app, men Sørens Smart tv, der er problemet.

- Vores oplevelse er, at tv-producenterne relativt hurtigt stopper med at opdatere styresystemerne på deres tv. Nogle endda allerede efter 1 år.

Og det er helt normalt

- Derfor kræver det mange ressourcer for app-producenter til smart-tv, herunder også YouSee, at sikre kompatibilitet med alle smart-tv.

- Det er således helt normalt at en app enten helt stopper med at virke eller enkelte funktioner i appen ikke kan anvendes, fordi et tv simpelthen er for gammelt.

De opdateres kun i en kortere årrække

- Et smart tv er i dag i samme kategori som pc’er, tablets og smartphones hvor det også er relativt normalt at styresystemer kun opdateres i en kortere årrække efter køb.

- Derfor står det også på YouSees hjemmeside, at et LG-tv som Sørens skal være fra 2018 eller nyere for at få den bedste oplevelse med YouSee Play-appen.

- Til sammenligning kan den nyeste version af styresystemet på en iPhone heller ikke hentes til iPhones ældre en iPhone 8, der udkom i september 2017.

Men Søren kan bruge en TV-boks

- Hos YouSee tilbyder vi også derfor som udgangspunkt for alle private kunder at få en tv-boks med i deres abonnement. En tv-boks der naturligvis understøtter de features vi omtaler som en del af abonnementet, skriver Yousee, der peger på at kan vælge at få en tv-boks tilsluttet sit tv.

- Hvis Søren har fravalgt tv-boks eller endnu ikke installeret den og således udelukkende bruger YouSee appen, vil vi opfordre ham til at installere den eller kontakte YouSee igen for at få en tv-boks tilsendt, som er automatisk inkluderet i hans abonnement, slutter Yousee, men hvad med dig?