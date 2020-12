Sure soldater-koner raser mod oberst

Oberstens svar på, hvilken betydning statsministerens seneste melding har for de 87 kadetter på Hærens Officersskole, er ret klart: ingen. Det er nogle af deres koner ret sure over

- Jeg er pårørende/kone til en kadet på Hærens Officersskole. Jeg er vred.

- Da Mette Frederiksen i mandags meddelte, at studerende på voksenuddannelser skal fjernundervises, og at offentligt ansatte bør sendes hjem, hvis de ikke varetager en kritisk funktion, valgte Hærens Officersskole, at de alligevel vil fortsætte undervisningen på Frederiksberg Slot og ude i terrænet.

I sidste uge var det et udbrud

- Men den undervisning, som HO betragter som vigtig nok til, at alle de studerende skal møde op på trods af regeringens retningslinjer, er knyttet til et fag, som kadetterne allerede har afsluttet og været til eksamen i.

- Og i forrige uge var der et covid-19-udbrud blandt kadetterne under lignende omstændigheder i Jægerspris, hvor flere elever på få dage blev smittet, skønt undervisningen foregik udendørs – på tværs af klasser, selvom dette allerede da burde have været udelukket.

Trodser myndighederne

Sådan lyder de første sætninger i et brev, nationen! har modtaget fra ’kone 1’, der er gift med en af de 87 kadetter, der lige nu er ved at blive uddannet til lederposter i det danske forsvar på Frederiksberg Slot, hvor Hærens Officersskole holder til. Et brev, der er skrevet i frustration og vrede over, at hendes mand IKKE bliver hjemsendt i dag. Nationen! har faktisk modtaget flere breve – et af de andre kan de læse nedenfor – hvor officersskolens svar på, hvorfor de ikke sender kadetterne hjem, også kan læses. Brevet fra kone nr. 1. fortsætter nemlig således:

- Når jeg skriver nu, er det for at udtrykke min bekymring for, at en uddannelsesinstitution som HO med mere end 80 kadetter pr. årgang vælger at fortsætte undervisningen i et allerede afsluttet fag på trods af de nye retningslinjer.

Kommer fra hele landet - skal hjem til hele landet

- Kadetterne kommer fra hele landet, og om få uger tager de alle sammen hjem til jul. Hvis HO igen skaber en undervisningssituation, hvor smitten spredes, vil det kunne få konsekvenser for langt flere mennesker end dem, som er tilknyttet skolen.

- Der er stor frustration blandt kadetterne på skolen, som har kontaktet fagforeningen for at spørge om hjælp (det fremgår af holdets facebookgruppe, som jeg har fået læst op fra).

- Flere kadetter påpeger, at de har partnere, som er i højrisikozonen, og omkring fem kadetter er i selvisolation, fordi de har været i nær kontakt med smittede.

Smuthul

- Jeg synes ikke, at kommende ledere i Hæren skal uddannes til at finde smuthuller i reglerne, men til at vise samfundssind, skriver ’kone 1’, og ’den sure hustru’ bruger lidt færre ord på at beskrive sin bekymring:

-Jeg er dybt forarget over, at Forsvaret kan fortsætte undervisningen på Hærens Officersskole med 87 kadetter.

- De sidder stuvet sammen i busser og klasselokaler.

De trodser Mette F.

- Hvem fanden har givet dem mandat til at trodse Mette F.?

- De tænker ikke 5 min. frem!

- Lad os smitte hele Danmark ved at sprede kadetterne i deres respektive landsdele, når de skal holde juleferie, skriver ’den sure hustru, og chefen for Hærens Officersskole har læst brevene, og deres svar på, hvorfor mændene ikke skal sendes hjem nu, lyder:

- Jeg forstår godt bekymringen hos de pårørende.

- Derfor har vi for officersskolens to årgange valgt forskellige løsninger.

De skal uddanne soldater og værnepligtige

- Den yngste årgang undervises virtuelt, fordi deres uddannelsesplan muliggør det. Den ældste årgang arbejder med taktiske opgaver, som vi kun kan løse i terrænet eller i vores simulator.

- Begge steder følger vi retningslinjerne for håndtering af covid-19, ligesom vi er klar til at handle, hvis årgangen smittes.

- Uddannelsen af ældste årgang slutter til januar, hvor officererne får det fulde ansvar for uddannelsen af landets soldater og de mange værnepligtige, der møder i Hæren til februar, skriver Nicolas T. Veicherts, oberst, chef for Hærens Officersskole, men hvad tænker du?