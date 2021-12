Surt Bjarne: Ingen hjælp fra Danske Spil

Bjarne er ikke digital - slet ikke. Og derfor er han rystet over at Danske Spil nu sløjfer papirudaven af ugens spil i Oddset og tips. Desværre gør det ikke indtryk.

- Da Spil-Id blev indført for et år siden, gjorde jeg Danske Spil – via nationen! – opmærksom på, at vi er mange især ældre, der ikke er digitale.

- Vi har ingen PC. Ingen NemID, iPhone ellign.

- Danske Spil kom efterfølgende med en undskyldning i Ekstra Bladet (15/10 2020) til mig, Trofaste Tipper-Bjarne, og der blev indført et fysisk spil-ID.

Danske Spil: Undskyld, Bjarne

- Men nu er den gal igen.

- Programbladet med Oddset og tipskupon bliver nemlig digitalt fra årsskiftet. – og det fysiske blad afskaffes.

Tror de vi er blevet digitale på et år?

Sådan indleder Bjarne O. et brev til nationen! om at være trofast tipper uden internet og smartphone og www og hvad det heddet alt sammen – og føle at Danske Spil svigter. Bjarne er sikker på, at han ikke er den eneste – og han håber at det brev, han har sendt med posten til nationen! og det foto, han har fået den rare kioskmand til at tage – kan få Danske Spil til at ændre mening.

Nedenfor kan du se hvad Danske Spil svarer – Bjarnes brev fortsætter nemlig således:

Det er altså livskvalitet

- Tror Danske Spil virkelig at vi alle er blevet digitale i året der er gået?

- Vi er faktisk mange, der er nødt til at til at have Oddset/tipskuponen foran os, når vi forsøger at finde de rette spil og tegn.

- Det er en vigtig del af vores livsglæde.

- Er Danske Spil ligeglade med os kunder, der har tippet i 50 år eller mere?

Livet er rigeligt besværligt

- Livet er rigeligt besværligt på alle mulige måder for os ikke-digitale, og det næste man kan frygte er jo at muligheden for at spille i en rigtig kiosk også afskaffes.

- I kan ikke være det bekendt, skriver Bjarne, men hvis han havde håbet på at Danske Spil ville ændre beslutningen, så tog han fejl. nationen! har nemligh modtaget dette svar fra Danske Spils Sportspilschef, Jens Nielsen:

Tak Bjarne - men det er rigtigt

- Vi sender en stor tak til Bjarne for at være en trofast kunde gennem mange år og for at dele sin holdning.

- Vi ønsker absolut at være tilgængelige for ikke-digitale kunder, og samtidig er vi opmærksomme på løbende at skære ned for papirproduktion og spild dér, hvor det giver mening.

- Først er det vigtigt at understrege, at vores klassiske, tidløse papirkuponer lever videre i butikkerne.

Fra januar er det digitalt - og man kan selv printe

- Men det er rigtigt, at fra januar 2022 stopper vi med at udgive de papirmaterialer for Oddset og Tips, som kun gælder en begrænset tidsperiode på en uge og som derefter bliver forældede og skal smides væk.

- Fra januar vil man i stedet kunne finde et digitalt kampprogram via danskespil.dk med de mest populære kampe på Oddset for dagen og de vigtigste Tipskuponer.

- Dette kan man selv printe ud, og forhandleren kan vælge at printe det ud og hænge det op i sin butik.

Og mange butikker har en stor skærm

- Desuden har vi i de fleste butikker allerede installeret en stor skærm med de vigtigste Oddset-kampes numre og aktuelle odds. Her vil man fra januar desuden kunne se dagens Tipskupon.

- Denne skærm bruger mange kunder som støtte til at udfylde deres spil på papirkuponer.

- Vores opfordring til Bjarne og andre interesserede er derfor at gøre brug af det nye daglige kampprogram eller orientere sig på den store skærm i butikken.

- Danske Spil har gennem de seneste fem år løbende udrullet digitale løsninger for sportsspil hos vores forhandlere.

Så vi håber Bjarne finder glæden

- I mange butikker kan man nu spille Oddset via iPads, og i alle butikker kan man spille via en stregkodeløsning på sin egen mobiltelefon. Det har mange kunder taget godt imod.

- Desuden kan man orientere sig om spiludbuddet, kampnumre, odds, Tipskuponer osv. digitalt på sin telefon og internettet på www.allekampe.dk, og det bruger andre kunder til at kunne udfylde papirkuponerne i butikken.

- Det er vores håb, at alle kunder, inklusive Bjarne, fortsat vil kunne orientere sig om vores sportsspil i butikkerne og have samme glæde ved dem, skriver sportspilschefen, men hvad tænker du?