Surt opstød: Pensionist får nok

- Jeg hedder Susanne, er 69 år og er folkepensionist.

- Det har jeg selvfølgelig ikke altid været, da jeg før det har arbejdet mange år i hjemmeplejen og til slut som sosu-assistent.

- Jeg synes jeg har optjent min værnepligt, da jeg har arbejdet siden jeg var 17 år.

Varmeregning: Nogen kan få rabat

Vil bare ha' det lidt godt

Sådan indleder Susanne R et brev til nationen! - et opråb til politikerne, hun har skrevet sammen med en veninde. Susanne er nemlig som mange andre danskere ramt af stigende energipriser, og f.ex. er hendes elregning steget med 800 kr fra de normale 1200 til 2000. De penge har hun faktisk ikke, og derfor håber hun, at du vil dele hendes brev til nogle ansvarlige politikere. Det fortsætter nemlig sådan her:

- Jeg er nu nået min alderdom og regnede med at jeg skulle have det bare lidt godt.

- Men næ-nej!

- Her sidder jeg og prøver at lægge et økonomisk puslespil, har I politikerne mon prøvet det?

Alting stiger - undtagen pensionen

- Alting stiger om ørerne på mig: dagligvarer, el, varme men hvad får vi? INGENTING!

- Jeg taler ikke kun på vegne af mig selv. Men alle de svageste i samfundet, pensionister, kontanthjælpsmodtager mm.

- Vores indkomst stiger ikke. Hvad tænker I på??

- Men der er jo nogen der har sit på det tørre. Også glemmer man at tænke på andre.

- FØJ!!!, skriver Susanne, men hvad tænker du?

Scorer 2,7 milliarder - vil hjælpe med 100 millioner

I Danmark tjener staten godt på de høje strømpriser - Klimanisteriet regner således med at spare 2,7 milliarder kr. i støtte til vedvarende energi i 2022.

Regeringen har spillet ud med en varmehjælpepakke på 100 millioner kroner, men hvad tænker du?