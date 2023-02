Svært at få taxa: Vil have Uber tilbage

Det er næsten seks år siden, at Uber lukkede i Danmark. Men det er så svært at få en taxa i landdistrikterne, at tjenesten skal tilbage, lyder det fra Liberal Alliances landdistriksordfører

- Lad nu dem der vil køre, køre.

- Og betale skat.

- For muligvis kan disse mennesker udfylde det transportarbejde, som f.ex. Flekstransport i dag udfører med offentlige tilskud.

- Glem den TAXA-branche, der er i dag.

Uber lukker i Danmark

Svært at få en taxa på landet

Sådan skriver Gert L. i dag på Facebook om det forslag Liberal Alliances transport- og landdistriktsordfører, Jens Meilvang, fra Norddjurs, lancerer i dag om at genindføre Uber på landet:

- Alle nævner ude i landdistrikterne, at det blevet meget svært at få en taxa, hvis man bor bare lidt væk fra en større by, siger ordføreren, der nu har bedt om transportminister Thomas Danielsens holdning til - i en forsøgsordning - at lempe taxalovens krav i yderområderne, til mediet MobilityWatch.

I 2016 blev der demonstreret mod Uber. Arkivfoto: Jonas Olufson

Man kunne køre Uber i Danmark i tre år fra 2014 til 2017, da en ny taxalov om bl. sædefølere stoppede de bestilte og betalte bilture i private biler. Og Peter J. - der også har skrevet om forslaget på Facebook - ser gerne, at Uber bliver væk:

Bliv i guds eget land

- Vi gider ikke Uber ude på landet.

- Det er fup og skattefusk, unfair konkurrence over for taxa, de har ikke samme regler for uddannelse, de kører uden taxameter og uden forsikring.

- Lad det firma blive i guds eget land, skriver Peter, men hvad mener du?