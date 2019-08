Svært at leve værdigt: Syriske flygtninge forlader Danmark

Hver dag ringer cirka 20 syriske flygtninge til Dansk Flygtningehjælp for at høre, hvad de kan få af hjælp, hvis de vil rejse hjem.

- De synes, at det er rigtig svært at få adgang til arbejdsmarkedet.

- Økonomisk er det meget svært for dem at have et fornuftigt og værdigt liv.

Savner også familien

Sådan siger Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp, til dr.dk om de foreløbig 22 syriske flygtninge, der foreløbig er rejst hjem til Syrien med danske penge på lommen.

- Og så er der vanskeligheder med familiesammenføring for nogle af dem.

- Ikke nødvendigvis fordi det er deres koner og børn, men også andre familiemedlemmer, som de ikke kan få til Danmark, og som de savner, og som de føler et ansvar for, fortsætter asylchefen, der på vegne af den danske stat kan udbetale op til 140.000 kr pr voksen og 42.000 kroner per barn så de hjemrejsende kan etablere sig i hjemlandet.

De 22 bliver sandsynligvis nok til en del flere, for hver dag ringer mindst 20 syriske flygtninge for at høre om støttemulighederne. Og 40 mangler ifølge DR kun at få et ja fra deres kommune.

For et år siden deltog mere end 46.000 læsere i en afstemning om hjælp til syriske flygtninge, der gerne ville hjem.

Dengang gav Danmark ikke økonomisk støtte, og det mente mere end 60 procent, var forkert. Siden marts har syrere så været omfattet af repatrieringsloven, der giver en familie på to voksne og to børn 368.000 danske kroner at etablere sig for derhjemme.

Der er ialt cirka 20.000 syrere i Danmark.