Svært platfodet: 19-årig har ikke råd til taxa

- Mikkel er 19 år.

- Autist, motorisk udfordret, svært platfodet og har knyster på begge fødder.

- Han har fødder, som en dame på 60, der har gået i stiletter hele livet. Han kan på en god dag gå 500 meter.

- Problemet er at vi bor 4 kilometer fra busstoppestedet, og kommunen vil ikke betale for en taxa.

Skolebussen kører ikke længere

Sådan indleder Jette R. et brev om det daglige bøvl Mikkel, hende og Mikkels stedfar har med at få Mikkel i skole. For efter en ret så barsk barndom med mobning pga. af, at han havde afføringsproblemer (du lugter af lort, sagde mobberne!), trives Mikkel på Paderup gymnasium, hvor han er én af 10 elever i autistklassen. Han får også ret gode karakterer. Men hver dag er en udfordring for familien, da Mikkel skal frem og tilbage til busstoppestedet.

Jettes brev - som nationen! har bedt Norddjurs Kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Men jeg kunne ikke holde til at hente ham

- Det første år på Paderup udfordrede os en del, for Norddjurs Kommune indstillede skolebussen om eftermiddagen.

- Mikkel kunne stadig tage bussen om morgenen, og jeg hentede så Mikkel om eftermiddagen.

- Men da jeg lider af Fibromyalgi MBD (multiple body disorder), får førtidspension og har brug for at hvile, kunne jeg ikke holde til det.

- I år har de så også indstillet skolebussen om morgenen. Dvs. det er endnu sværere, at få det til at hænge sammen.

Så min mand skiftede job - og sagde farvel til 150.000

- Min mand måtte sige sit job op og fandt et andet tættere på, så han kunne være mere hjemme og aflaste mig.

- Det betød så desværre en nedgang i løn på ca. 150.000, og da han arbejder i 3 hold skift, kan han ikke køre Mikkel frem og tilbage til busstoppestedet.

- Vi har også kun råd til en bil.

- Mikkel er lige nu på hjemmeboende SU dvs. udbetalt 970 Kr. om mdr., så han har ikke råd til flextaxa a 60 kr. 2 gange om dagen.

Og kommunen snakker bare

- Når jeg fortæller kommunen, at Mikkel skal have hjælp med tranport, snakker de bare, men der skal ske noget nu, skriver Jette og nationen! har bedt Norddjurs svare på, hvorfor de ikke vil hjælpe en autistist gymnasieelev med transport. Og det svarer kommunens socialchef Hanne Nielsen på sådan her:

- Norddjurs Kommune kan ikke kommentere på den konkrete sag.

- Generelt kan vi sige, at vi altid forsøger at hjælpe og støtte unge i forhold til deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Når kommunen modtager konkrete ansøgninger om dækning af transportudgifter, så skal vi dog sørge for, at vi behandler ansøgningerne efter gældende regler.

Kommunen: Kan andre dække udgiften?

- Det betyder, at vi først skal se på, om udgifterne kan blive dækket andre steder – for eksempel via skolen. Dernæst skal vi se på, om det er muligt at afhjælpe transportudfordringerne via en pædagogisk indsats, råd eller vejledning.

- Hvis det viser sig, at ingen af ovenstående muligheder kan støtte den unge til at transportere sig, så skal vi undersøge, om den unge opfylder betingelserne i serviceloven for at modtage dækning af nødvendige merudgifter.

Og er den unge i målgruppen?

- Det kunne være i tilfælde, hvor den unge har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og har behov for ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger i dagligdagen.

- For at vi som kommune kan yde dækning af nødvendige merudgifter, så skal den unge være omfattet af den målgruppe, som serviceloven fastsætter.

- Vi er klar over, at eventuel ventetid kan føles lang, når man som borger håber på en hurtig afklaring.

- Vi kan dog forsikre om, at vi altid bestræber os på at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling, skriver socialchef Hanne, men hvad tænker du?