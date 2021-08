Svært valg: Samvær med børn eller læge-aftale?

nationen! har modtaget et brev fra et ungt par, der føler at de er sat over for et umuligt valg. Skal de vælge samvær med deres tvangsfjernede børn eller en livsvigtig scanning på hospitalet?

- Kære Ekstra Bladet.

- Vi er et ungt par, begge på 23 år.

Vi har 2 børn i plejefamilie, den ene på 4 år og den anden på 2 år.

- Vi har samvær med dem begge 1 gang om måneden i halvanden time af gangen.

- Vores sidste samvær var dog i juni måned, da plejefamilien skulle på sommerferie i halvanden måned, og vi så bare måtte undvære samvær i juli.

Nu skulle vi så have samvær i morgen

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget her onsdag formiddag – et brev om at savne sine børn og et ufleksibelt system. Parret havde glædet sig til samværet med børnene i morgen – men nu er der opstået et problem af meget hastende karakter. Parrets brev – som nationen! har sendt til den kommune, der har fjernet deres børn, og bedt om et hurtigt svar. Deres brev fortsætter nemlig således:

Men min kone har fået tilbudt en scanning

- Nu skal vi så have samvær i morgen, men min kone – som har haft to blodpropper, en i lysken og en i benet - er i dag d 18/8 blevet ringet op af hospitalet, som havde fået et afbud til scanning i morgen. Altså samme dag som vi har samvær.

- Vi sagde, at vi lige ville snakke med kommunen om at få rykket samværet, men da vi kontaktede vores sagsbehandler og fortalte det, får vi bare pænt at vide, at de ikke vil have aflyste samvær, da det er vigtigt vi kommer og at vi bare måtte rykke hospitalstiden.

- Men hvis vi ikke vælger at komme på hospitalet, så kan min kone først få en tid igen i midten af september.

Hvad skal vi vælge?

- Kan det virkelig være rigtigt at vi skal vælge at sige nej til en vigtig scanning om en sygdom, der er livstruende, og som konen får livsvigtigt medicin mod, i form af daglige indsprøjtninger?

- Eller skal vi stå og sige nej til at se vores børn, fordi kommunen ikke vil samarbejde og vælger at sige vi ikke får noget erstatningssamvær, skriver parret, og nationen! har bedt kommunen svare på, hvorfor de ikke flytter samværet - og hvad de mener om er det bedste for parret?

Kommunen har mange menneskelige hensyn at tage

De svarer at de ikke kan udtale sig om enkeltsager, men overordnet kan sige:

- At det er beklageligt og synd for forældrene, at der kan opstå sådan en situation.

- Vi forstår udmærket, at de gerne vil se deres børn.

- Men som kommune har vi mange menneskelige hensyn, vi skal afveje, blandt andet barnets tarv, der er vores primære hensyn, men hvad siger du?