Svampekaos hos enlig mor

- Hej Danmark

- Jeg flyttede ind i en lejlighed i Sydvest i foråret 2019 med mine to piger (6 og 10 år i dag).

- Og jeg tror godt man kan kalde det en svampelejlighed.

- For næsten fra dag ét var der problemer med svamp - især i badet.

- Der har nok kun været seks måneder i alt, hvor lejligheden har fungeret.

Ingen køkken

Sådan skriver Lea T, der er enlig mor til to piger på seks og 10 år, til nationen! i håb om at omtale kan få hendes udlejer, KAB, til at gøre noget ved hendes boligsituation. For når hun selv taler med dem eller med ejendomskontoret, sker der ikke noget.

Lea betaler 6500 kr (og får 1045 kr i boligsikring), og det synes hun er alt for meget for en lejlighed, der stort set er ubeboelig. Og har været det i flere år. Hendes brev - som nationen! har sendt til KAB sammen med fotos og video fra lejligheden - fortsætter nemlig således:

- Lige nu er mit/vores køkken pillet ned. Det gør jo så, at vi ikke kan lave mad.

- Der er skimmelsvamp i væggene, og vi opholder os alle tre nu i et rum på 7 kvadratmeter, hvor vi spiser, sover og hvor pigerne skal følge deres undervisning.

Alt står samlet i pigernes værelse

- Men for det meste kan vi ikke være i lejligheden, fordi håndværkerne er ved at lave det, og nu har boet sådan i ca 1.5 måned.

- Alt står samlet i pigerne værelse, og jeg er ved at få stress og depression.

- Mine piger og jeg har brug for hjælp, skriver Lea og KAB - som har set brevet og video/billed-materialet - har sendt dette svar på spørgsmålene: 'Hvor længe synes I man kan bede en lejer om at bo sådan - og hvorfor har I ikke tilbudt den lille familie genhusning?:

Boligen vurderes at være beboelig

- Tak for muligheden for at svare på henvendelsen fra beboeren.

- Vi ser med stor alvor på sager om fugt- og skimmelproblemer og handler så hurtigt, vi kan.

- Når vi ikke har tilbudt genhusning i denne sag, er det fordi boligen vurderes at være beboelig, mens fugtskaderne udbedres.

- Der vil dog ske en beregning af huslejekompensation for de dele af boligen, som i en periode ikke har været til rådighed for familien. Beregningen foretages, så snart sagen er afsluttet.

- Vi er fuld af forståelse for, at en sådan sag påvirker familielivet og er en omvæltning i hverdagen.

Og sagen lukkes indenfor få dage

- Der er heldigvis udsigt til, at sagen kan lukkes indenfor få dage. (her er) Sagens forløb:

- Ejendomskontoret blev kontaktet af beboeren, da hun opdagede skimmelvækst bag et skab i boligens soveværelse. Kontoret engagerede herefter et specialistfirma til at stå for udbedring og afrensning.

- Udbedring i soveværelset blev påbegyndt den 14. januar og er afsluttet.

Men der var også skimmel i køkkenet

- I processen opdages yderligere skimmelvækst i køkkenet, bag et køkkenskab. Udbedringen her er også afsluttet. Specialistfirmaet afventer svar på den sidste måling af effekten af skimmelbehandlingen.

- Prøvesvaret forventes indenfor 1-2 dage. Herefter kan 2 køkkenoverskab og 2 køkkenunderskab genmonteres og sagen afsluttes.

- Der er opsat fugtmålere i boligen for at følge og forebygge eventuelle fremtidige problemer, skriver KAB, men hvad tænker du?