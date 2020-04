Svedig og prustende: Tine advarer andre før søndagsløb

En af arrangørerne af 'Danmark løber' tør godt love 'et brag af en virtuel løbsfest - sammen hver for sig'. Men Tine, der selv skal løbe, har en bøn til de 11299 andre løbere.

- Husk nu - kære 'medløbere' - (hold) stadig afstand mellem hinanden ude på ruterne på søndag.



- Især til ikke-løbere, der er ude at spadsere.

- Der er ikke noget værre i denne tid, end en tungtåndende, svedig og prustende løber, der næsten snitter en, når man er ude at lufte hunden - eller familien ..

Vi ses derude

Sådan skriver Tine N, der er en af de foreløbig 11.200 danskere, der skal ud og løbe på søndag kl. 11.00, når Sparta, OGF, Aalborg Atletik & Motion, HCA Marathon, Lillebælt Halvmarathon, Sport Event Syd og Aarhus Motions indbyder til 'Danmark løber - sammen hver for sig', i et opslag på løbets Facebook-side:

- God tur og vi ses derude på søndag, fortsætter Tine, og på løbets hjemmeside er der anvisninger på, hvordan man hun og de mange andre kan ses - og samtidig overholde corona-retningslinjerne:

Du får en mail - og printer selv startnummeret

- Måske møder du andre løbere i de røde/hvide farver og med et startnummer på maven undervejs på din løbetur - giv dem en flyvende ‘highfive’ på afstand.

- Når du er i mål vinker du til din nabo og klikker på ’stop tiden' i din tilsendte mail.

- Nu er dit resultat tilgængelig på sportstiming.dk og du vil herefter modtage et fedt diplom.

- Din virtuelle medalje modtager du med dit startnummer, skriver arrangørerne, som allerede nu har mere end 11200 tilmeldinger, nemlig.

Du kan også melde dig til her - og så modtager du en mail med et startnummer, som du printer ud og sætter på trøjen - og så er du klar! Du skal selv finde en rute.

Bemærk iøvrigt et løbet er gratis - og at arrangørerne opfordrer til at man løber i rødt og hvidt, men hvad med dig?