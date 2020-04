Svensk krematorie-medarbejder: Der begynder at være fyldt

I går sagde den svenske statsminister, at der kan være flere tiltag på vej, der skal afbøde coronasmitte. I dag fortæller en krematoriemedarbejder, at situtationen er presset.

- Ikke engang den her nyhed kan få folk til at forstå at det er en alvorlig smitte.

- Lyt dog til de råd vi får - så folk ikke behøver dø.

Presset stiger

Sådan skriver Lena E i en af de 33 kommentarer, der er skrevet på Aftonbladets Facebook-profil om situationen på hovedstaden Stockholms krematorier.

For i takt med at lighusene bliver fyldt med stadigt flere døde pga COVID-19-smitte, stiger presset på byens krematorier - og allerede i dag er belastningen høj:



- Der begynder at være fyldt, siger drifttekniker Stefan Pettersson fra krematoriet i Racksta til avisen, og Lena er ikke den eneste, der mener, at svenskerne skal være bedre til at følge de råd, myndighederne er kommet med:

Følg dog rådene

- Forfærdelige medmennesker, som ikke kan følge de råd, som bliver givet, skriver Linus A, således og Conny C mener, at andre lande bruger Sverige som skrækeksempel. Torsdag morgen var der i Sverige 1937 dødsfald relateret tol corona. Det er 192 dødsfald pr million indbyggere. I Danmark var det tilsvarende tal 384 og 66. I Norge 186 og 34.

I går sagde den svenske statsminister, Stefan Löfven (S), at det kan komme på tale at indføre flere tiltag for at begrænse corona-smitten:

- Solen skinner så godt som over hele vores smukke land.

Statsminister: Vi kan ikke slappe af

- Men det er ikke antallet af soltimer eller temperatur, der afgør, om vi skal lytte til myndighedernes anbefalinger, siger han.

- Vi kan ikke slappe af. Tro ikke et øjeblik, at vi er igennem krisen endnu, siger statsministeren ifølge tv-stationen SVT.

Sverige har haft en anden tilgang end de fleste andre europæiske lande, herunder Danmark. De svenske folkeskoler har været åbne som normalt under hele krisen, og det samme har mange arbejdspladser.

Myndighederne har anbefalet svenskerne at blive hjemme, vaske hænder ofte, holde afstand til andre og undgå større forsamlinger, men hvad tænker du?