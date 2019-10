Svensk politiker: Er danskere alkoholiserede zombier?

- Afskaf alkoholmonopolet!

- Den voksne befolkning bør være tilstrækkelig myndig til at kunne indkøbe alkohol i almindelige madbutikker og kiosker.

- Det er som en dårlig vittighed i dag.

Lad frihedens klokker kime fra Ica til Lidl

Sådan skriver Johan A i en kommentar på det svenske parti Moderaternas Facebook-side. Partiet, der tilhører den borgerlige blok og er landets tredjestørste med opbakning fra lige under 20 procent af vælgerne, har netop besluttet at kæmpe for søndagsåbent i Systembolagets butikker. Og endnu mere revolutionerende: at tillade salg af øl og vin med alkoholprocenter på max 20 i supermarkederne.

- Det er et vigtigt principielt spørgsmål, siger Matilda Ekeblad fra partiet ifølge svt.se (DRs svenske søsterkanal), og formanden for partiets ungdomsforbund, Benjamin Dousa, henviste til Danmark i sin alkoholsrevolutions-tale:

Alkoholiserede zombier?

- Går danskerne rundt som alkoholisrerede zombier? Nej, sagde han, og krydsede fingre for at 'frihedes klokke' kan komme til at kime 'fra Lidl til Ica'.

I dag skal man være 20 år for at handle i Systembolaget, som iøvrigt har regnet ud, at forbruget af alkohol vil stige med 30 procent, hvis monopolet bliver ophævet.