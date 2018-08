Svensk teenager anholdt efter mord på rumænsk tigger: Der er video

- Sygt og tragisk, at der findes den slags modbydelige mennesker.

- Man kan have sine meninger om EU-migranter, men disse unge mennesker er da det værste bundskrab, menneskeheden kan præstere.

- Udfører man sådan en handling, mangler der jo noget i hovedet, og folk uden moralsk kompas bør aldrig slippes ud.

4700 tiggere og flaskesamlere

Sådan skriver Joel B i en kommentar på Jönköping-Postens Facebook-profil om at politiet nu har anholdt en teenager og efterlyst en anden for mord på en 48-årig rumænsk mand, der hver dag tiggede foran et butikscenter i byen Huskvarna. Politiet har oplyst, at to andre drenge - disse er mindreårige - også er mistænkt, samt at der findes videooptagelser, der kan hjælpe med opklaringen.

For to år siden viste en udredning, bestilt af den svenske regering, at der opholdt sig cirka 4700 socialt udsatte EU-borgere i landet. Mennesker der tjente til dagen og vejen ved at tigge eller samle flasker.

Han havde ingenting

Udredningen viste også, at trusler, stenkast og knivangreb mere eller mindre er dagligdag for de udsatte EU-borgere, der også har oplevet at blive overhældt med syre og tændvæske samt at blive skudt på med luftgevær. Og mordet har oprørt folk i Huskvarna:

- Forfærdeligt, at der er så meget ondskab i børn. Det værste er vel, at de andre stod og filmede mens de tissede på ham. Må karma tage dem.

Gav ham penge hver gang jeg handlede

- Dette menneske, som jeg gav et beløb hver gang jeg handlede, og som altid kaldte min datter for en smuk prinsesse. , skriver Malin F på Jönköping-Postens Facebook-profil, og Aftonbladet har talt med en af mandens venner, der ikke forstår, at nogen ville gøre vennen ondt:

- Han var jo aldrig oppe at slås, og han havde heller ingen penge eller noget andet som nogen kunne tænkes at ville have.

- Og mange er nu blevet bange for, at nogen kommer efter dem, siger veninden til Aftonbladet, men hvad siger du?

