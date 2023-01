Sverige jubler: Kæmpe atomkraft-plan

- Det er meget glædeligt og rigtig godt, at der bliver planlagt ny atomkraft i Sverige.

- Vi er nødt til at udvide elproduktionen meget kraftigt - især i det sydlige Sverige - for at opfylde vores elbehov, men også for klimaets skyld.

- Vi har jo brug for mere strøm til alle de aktiviteter og al den elektrificering, som vi er i gang med.

Et stort anlæg

Sådan siger den svenske klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari til avisen Aftonbladet, om den ansøgning det store energiselskab Vattenfall har sendt til landets elmyndighed, Svenske Kraftnet, om en mulig - og meget voldsom - udvidelse af det nuværende atomkraftværk ved Ringhals.

Værket kan i dag producere cirka 2,2 GW - eller hvad der svarer til halvdelen af Danmarks strømforbrug på en vinternat. Men Vattenfall beder nu Svenske Kraftnet om at undersøge mulighederne for at bygge nye reaktorer, der kan give en fordobling af strømproduktionen:

Herligt

- De har søgt om at tilslutte 2800 megawatt.

- Det yder på, at de har to store reaktorer i tankerne. Det er et stort anlæg, fortsætter Romina Pourmokthari, der også glæder sig tidsplanen. Vattenfall satser nemlig på at kunne levere strøm fra én af de nye atomreaktorer allerede om ni år - i 2032.

Kan blive nogle dyre kilowatttimer

På avisens Facebook-side har mere end 1200 læsere kvitteret for nyheden med et 'like' eller et hjerte, En af dem, der glæder sig, er Maria K.:

- Herligt. Men behøver der gå så lang tid, skriver hun.

- Tænk hvis vi havde fortsat atomkraftudbygningen - så havde vi haft 18 reaktorer i dag istedet for 6, skriver Olli K. med henvisning til at den tidligere socialdemokratiske regering har lukket flere reaktorer og ikke bygget nye.

Og hvor skal affaldet ligge?

- Hvis ikke staten støtter, så bliver det meget dyr el for os kunder. Og alt det atomaffald - hvilken kommune vil dog tage sig af det, skriver Pelle B.

I dag - kl. 14.56 - kommer lige omkring en fjerdedel af den svenske strøm fra atomkraft. Og ser man på de priser svenskerne betalte på seneste EU-statistik, så er de faktisk en del lavere en de priser danskerne betaler.

Med afgifter betalte danskerne ret meget mere end svenskerne sidste forår. Og uden afgifter betalte vi lidt mere. Kilde: Eurostat

