Sveriges næststørste parti: Atomkraften skal tilbage

- Endelig et parti, som har modet til at sige, at vi har brug for kernekraft.

- Det her burde de andre partier følge.

Sådan skriver Per-Erik E i en populær kommentar, skrevet på svenske Aftonbladets Facebook.-side, om et udspil fra Moderaterna (19,8 procent ved valget i 2018) om atomkraft.

Vi vil satse på kernekraft

Partiets leder Ulf Kristersson truer nemlig med at forlade energi-forliget, hvis ikke kernekraft får en central rolle i svensk klima- og energi-politik og bliver sat på dagsordenen, når partierne mødes senere på måneden.

- Vi mener det alvorligt. Vi vil satse på kernekraft, skriver partiet på twitter. I sensommerens valgkamp var lederen af Kristdemokraterna også ude og tale om atomkraft.

Når vindmøllerne står stille

- Vi skal have kernekraft, vi kan ikke bare have vindkraft, for hvad med de dage, hvor vinden ikke blæser, skriver ´Fanny S i en anden populær kommentar, mens Jim K synes udmeldingen er helt vanvittig:

- Ja, jeres børns børns børn børns børn siger nok tak, fordi de får lov til at forholde sig til affaldet, skriver Jim.

Energinet oplyser i dag til nationen!, at 3 procent af den strøm, der bliver brugt i Danmark kommer fra svenske eller tyske atomkraftværker, men hvad synes du?

