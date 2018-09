Sveriges største parti: Målinger stritter vildt før gyser-valg på søndag

Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna skiftes til at ligge i top i de seneste meningsmålinger. Spørgsmålet er hvor mange, der skammer sig over at stemme indvandrerkritisk

- Heja SD2018 (SD står for Sverigedemokraterna red)

Sådan skriver Sonja S i den pt mest populære (13 likes) kommentar, der er skrevet på SVTs Facebook-profil om dagens meningsmåling, der giver det indvandrerkritiske og uglesete parti Sverigedemokraterna en placering Sveriges andetstørste ved valget på søndag.

- Næststørste? De bliver det største parti, skriver Kevin D i en anden kommentar, og Magid A fortsætter:

- Hadet som spredes i landet er det farligste, der er sket!, skriver Magid.

Ser man på et bredt udsnit af meningsmålingerne fra Sverige, så er der faktisk flere, der peger på, at flest svenskere vil stemme på det parti, som ingen af de andre partier vil samarbejde med:

Fra 16,8 til 25,5 procent

I SVT/Novus' seneste måling står Socialdemokraterna til at få 24,9 procent og Sverigedemokraterna til at få 19,1.

i SVD/Sifos seneste måling får Socialdemokraterna 25,1 procent og Sverigedemokraterna står til 16,9.

I Dn/Ipsos seneste måling står Sverigedemokraterna til at få 16,8 procet. Socialdemokraterna står til 25,9.

I Yougovs seneste måling står Sverigedemokraterna til at få 24,8 procent. Socialdemokraterna står til at få 23,8.

I Sentios seneste måling får Sverigedemokraterna 25,5 procent, Socialdemokraterna 21,1 procent.

Læserne: SD går frem

Og netop Sentio og YouGov var ifølge Politiken.dk dem, der ramte mest plet ved valget i 2014, hvor SD overraskede ved at få 12,9 pct. af stemmerne. Sentio målte sig dengang frem til 12,7 procent.

En af grundene til, at Sverigedemokraterna er svære at spå om, er ifølge professor i statsvidenskab Tommy Möller fra Stockholms Universitet, at nogen mener, at der er pinligt at stemme indvandrekritisk:

-Men det er desværre umuligt at sige noget præcist om. Jeg ville ønske, jeg havde en krystalkugle, siger Möller til Politiken.dk

På Ekstra Bladet har mere end 20.000 læsere deltaget i en afstemning om partiet, der fik avisen Expressen til at gå i sort ved sidste valg. Og et meget voldsomt flertal tror, at antallet af stemmer vil vokse.