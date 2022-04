Svimlende fortjeneste

Sidste år betalte Europa 12 milliarder euro til Rusland pr. måned for gas og olie. Men siden krigen begyndte er overskuddet fordoblet - ialt har Rusland haft en ekstrafortjeneste på 150 milliarder kroner på bare to måneder

- Så hvad fanden er planen lige?

- Det ser ud til - med denne sjuskede strategi - at denne krig er ustoppelig, og at hver dag betyder, at flere og flere mennesker står over for ubeskrivelig rædsel.

- Men det er ikke et skakspil.

- Og vi kan ikke prale med vores sanktioner rettet mod stenrige russere, mens vi poster penge i den den russiske regerings pengekasser.

- Det giver ikke mening.

150 milliarder i ekstrafortjeneste

Sådan skriver Robynne S. i en af mere end 554 kommentarer, der er skrevet på det britiske medie The Guardians Facebook-profil om de - hold fast - 44 milliarder euro, Europa har betalt til Rusland for gas og olie de seneste 2 måneder.

Sidste år betalte Europa ifølge nemlig 'kun' cirka 12 milliarder euro pr. måned til Rusland for energi. De forhøjede priser har dermed givet Rusland en ekstraindtægt på svimlende 20 milliarder euro, eller 150 milliarder danske kroner - på to måneder.

Det holder liv i Ruslands militær

Guardian har kigget i en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA, der viser, at det især er Tyskland, der sender penge til Rusland - eller er 'faldet i Ruslands fælde', som mediet skriver:

- Eksporten af fossile energikilder er det, der holder liv i Putins regime.

- Og alle, der køber russisk energi er medskyldig i de afskyelige brud på internatiol lov, det russiske militær udfører, siger Lauri Myllyvirta, chefanalytiker hos CREA til Guardian - og opfordrer til at Europa stopper al energiimport.

Kan tjene penge på rubler

- USA er også skuffet over, at Indien nu vil købe russisk olie, skriver Sridhar N. i en anden kommentar hos Guardian, mens Shaun L. peger på, at nu hvor Putins krav om at gaskunder fremover skal betale i rubler, ser ud til at bliver efterkommet, kan give Rusland endnu flere penge i kassen:

- Valutahandlere kan ikke ignorere, at der bliver penge at tjene på rubler.

- Det bliver meget bedre for Rusland, før det bliver skidt, skriver Shaun.

Øv: Tjener masser af penge

Norge skovler også ind

I går meddelte Norge, at de vil skrue op for deres gasproduktion - Norge tjente forresten 222 milliarder kroner på gas og olie sidste år, e havde regnet med at tjene 86 milliarder kroner.

I Danmark producerer vi meget lidt gas i år, men fra næste år er vi selvforsynende igen, når Thyra-feltet er færdigrenoveret. Der er flere andre - og meget store - gasfelter i den danske del af Nordsøen, men hvad tænker du?

Tys-tys: Kæmpe skattejagt i Nordsøen