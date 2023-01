Svinestreg: Stiger 'kun' 700 kr

I efteråret fik eltransmissionsselskabet Radius' parcelhus-kunder at vide, at tariffen steg med cirka 1200 mere om året. Nu trækker selskabet i land, så man kun skal betale 700 kroner mere om året. Men kan man kalde det et prisfald?

- Radius har haft et overskud på 3 milliarder over de sidste 5 år, 600 millioner om året!!

- Og så laver I sådan en svinestreg at hæve priserne til et ublu niveau, hvor afgiften lige er sat ned for at komme trængte familier til undsætning og i et tidsrum hvor folk har allermest brug for det, til madlavning.

- Vi kan sguda ikke leve af koldskål!!

- I skulle simpelthen skamme jer!!!

Radius meldte de her stigninger ud i efteråret - men nu trækker de noget af stigningen tilbage.

Besparelse på 500 kr årligt

Sådan skrev Christian D, på eltransmissionselskabets Radius' Facebook.profil i mandags. Og i dag kan selskabet så meddele, at de sætter prisen ned:

- For en parcelhuskunde med et årligt forbrug på cirka 4.000 kWh betyder det en årlig besparelse på cirka 500 kroner, lyder det nemlig fra Radius og Cerius Elnet, der transporterer strøm til 2,5 millioner sjællændere, om de nye 'tariffer', der skal betales fra 1. marts.

2,5 millioner elkunder kan se frem til lavere pris

Fra 96 øre til 191 øre til 207 øre til 170 øre

Tarif er prisen for at få leveret strømmen på adressen, og i dag betaler Radius-kunder 191 øre pr kilowattime i den dyre periode mellem 17og 21. I februar stiger den pris til 207 øre, og fra 1. marts er der så et 'prisfald', sår prisen ryger ned på 170 øre. Men i december var prisen 96 øre. Og tidligere på ugen kunne Forbrugerrådet Tænk fortælle, at de havde bedt forbrugernes energivagthund - Fortsyningstilsynet - om at kigge på tarifferne:

- Der er helt klart nogle forbedringspotentialer.

- Der er mulighed for, at forbrugerne kan slippe billigere, sagde direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt da også til Politiken i begyndelsen af ugen. Og på Kosmopols Facebook har flere elkunder da også lagt to og to sammen:

De vil gerne undgå et indgreb

- De sætter ikke afgiften så højt op som varslet, skriver Karl J. således.

- Hvilket vel er for at undgå et lovindgreb i og med at de tjener tonsvis af penge, svarer Anton H.

- Lur mig. Næste vinter så sætter de prisen op igen, skriver Johnny M, men hvad siger du?