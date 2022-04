Sydkorea amok over dansk firma

Det danske firma Seaborg - der har Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen med i ejerkredsen - har netop indgået et partnerskabsaftale med industrigiganten Samsungs skibsværftsdivison om at bygge flydende atomkraftværker

- VI har registreret 53 online artikler fra Sydkorea alene.

- Foruden en god håndfuld internationale artikler.

Sådan skriver Mikkel Veje Rønsbo, pressemedarbejder for den danske atomkraft-virksomhed Seaborg, om den voldsomme genlyd, firmaet nye samarbejde med erhvervsgiganten Samsung har skabt i Sydkorea.

Førende indenfor flydende atomkraftværker

Seaborg og Samsung Heavy Industries er nemlig gået sammen om at videreudvikle flydende atomkraftværker baseret på smeltesaltsteknologi (Compact Molten Salt Reactor - CMSR). Samsung Heavy Industries er et af verdens største og mest erfarne skibsværfter, og i en fælles pressemeddelse siger Samsung-bossen, at potentialet er kæmpestort:

- CMSR er en CO2-fri energikilde, der effektivt kan reagere på udfordringerne med klimaforandringer.

- Gennem denne aftale planlægger vi at blive førende inden for markedet for CMSR-baserede flydende atomkraftværker, siger Jintaek Jeong, præsident for Samsung Heavy Industries, og Troels Schönfeldt - administrerende direktør og medstifter af Seaborg - er stolt:

Der er to reaktorer i det lille flydende atomkraftværk - og seks i det store. Tegning: Seaborg

Rene og sikre - og på samlebånd

- Det er endnu et skridt fremad i vores stræben efter at introducere en ny generation af atomreaktorer, der kan levere CO2 fri energi.

- Her er det naturens love, der garanterer sikkerheden og så kan de bygges på samlebånd på skibsværfter hvilket giver en række fordele blandt andet skalerbarhed, hastighed og lavere omkostninger,« siger Troels Schönfeldt i pressemeddelelsen.



