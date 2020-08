Syg 75-årig: Vil ikke sidde så tæt

- Hej.

- Hovedstadsregionens sygetransport kører åbenbart os risikoramte patienter efter de regler, der gjaldt FØR coronakrisen satte ind.

Mindre end en meter til hinanden

- Jeg blev selv transporteret fra Bispebjerg Hospital, over Rigshospitalet til min bopæl i fredags - hvor vi var fire, der sad mindre end en meter fra hinanden.

- Vi sad uden mulighed for at flytte i 'sikkerhed'.

Sådan indleder Crilles R et brev til nationen! om sygetransport i en corona-tid - og om angsten og risikoen for at blive smittet. Crilles er 75 år gammel, og synes at situationen er uhyrlig, og nationen! har bedt først Falck og derefter Region Hovedstaden om at svare på Crilles brev.

Deres svar kan du læse nedenfor, Crille fortsætter sin klage således:

På vej fra lungescanning

- Jeg var på hjemtur efter en lunge-scanning, da jeg blev vidne til denne uhyrlighed.

- Jeg har nedsat lungefunktion og er afhængig af rollator - og har derfor fået bevilget sygetransport.

- Jeg har nok røget for meget på de sene vagter, skriver Crille, og Regionen svarer, at de følger retningslinjerne, og gerne udleverer masker og sprit til hænderne:

Flere borgere skal transporteres

- Under transport, hvor anbefalingen om fysiske afstand kan være svær at imødekomme, følger Region Hovedstaden Sundhedsstyrelsens retningslinjer for øvrige tiltag, der kan mindske risikoen for smitte med coronavirus.

- I takt med at hospitalerne opjusterer deres aktivitet, og borgere igen kan få foretaget undersøgelser og behandling som inden udbruddet af coronavirus, vil der også være flere borgere, der benytter siddende transport.

Mundbind, håndsprit - og chaufføreren spritter af

- Region Hovedstadens Akutberedskab har derfor i samarbejde med Falck sat flere tiltag i værk, der skal mindske smitterisikoen i siddende transport.

- Alle passagerer tilbydes håndsprit og mundbind, og chaufføren sørger for, at kontaktflader i bilen sprittes af efter hver tur.

- Derudover sidder alle passagerer med ansigtet vendt den samme vej, og i de almindelige personbilstransporter sidder der max. to passagerer på bagsædet.

- Såfremt det mistænkes, at en patient er smittet med COVID-19, vil patienten naturligvis ikke kunne benytte sig af den siddende transport, skriver Region Hovedstaden til nationen!, men hvad tænker du?