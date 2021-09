Syg jyde: Ville sende konen til København

- Hej. Hjælp.

- Vi bestilte midt i august en tur til København med overnatning (Norwegian Holidays red).

- Turen skulle være en hyggetur for mig og min datter samt en kammerat og hans søn.

- Vi skulle flyve fra Aalborg lufthavn fredag den 24/9 og hjem igen dagen efter med Norwegian Airlines.

Falder ned fra et stillads og brækker ryggen

- Jeg kommer så desværre ud for en ulykke torsdag den 17/9, hvor jeg får brud på 2 ryghvirvler som gør at jeg desværre ikke kan flyve.

- Vi kontakter derfor Norwegian den 18/9 for at få ændret navnene på billetterne sådan at børnenes mødre tager med i stedet for.

Sådan ser Martins journal ud.

Åhåh - pakkerejse

Sådan indleder Martin K. et desperat brev til nationen! om en rejse, der går i vasken og et opkald til kundeservice, der ikke endte som han havde håbet. For selv om den første medarbejder, Martin fik fat på kunne løse opgaven for et gebyr på 65 euro pr. billet, så viser det sig, at det koster en del mere, da Martin og kammeraten har købt hotel og flyrejse som en pakkerejse.

Hans brev – som nationen! har sendt til Norwegian for at få bekræftet, at Martin har forstået de modstridende beskeder korrekt – fortsætter nemlig således:

Fra 65 euro til 1795 kr

- Mandag får vi så at vide, at det nu måske ikke er muligt, at ændre billetterne, da det skal ske minimum 7 dage før afrejse.

- Men at vi skal sende en mail med oplysningerne og så vil de se på sagen.

- Vi får så svar på mailen at det vil koste 1795 kr. pr. billet.

- Vi har i mellemtiden talt med hotellet som vi skulle bo på og de har intet problem med at vi ændrer navnene og at de gør det ganske GRATIS.

- Vi synes det er under al kritik at fordi vi har købt en pakkeløsning så skal det koste os mere end hvad billetterne oprindeligt har kostet at få ændret navnene.

Norwegian: 600 kr for nyt navn på billetten er normalt

- Havde vi bestilt turen særskilt så havde det ikke været et problem at få navnene ændret mod et mindre gebyr, skriver Martin, og nationen! har spurgt Norwegian, om det virkelig skal være så dyrt at få ændret to navne, og de svarer således:

- For lowfare-billetter, der er den billigste billettype hos Norwegian koster navneændringer 600 kroner per billet, hvilket er normalt for branchen i Skandinavien. Hvis man har booket sin rejse igennem et rejsebureau tager de typisk også et gebyr for ændringer.

- Mange mennesker har i dag i dag rejseforsikring enten privat eller gennem deres arbejde, der dækker, hvis man ikke kan rejse, fordi man er kommet til skade.

Man kan også booke en flex-billet

- Alternativt kan man tilkøbe en afbestillingsforsikring hos Norwegian for 90 kroner, så man er sikret, selv hvis man skulle blive syg eller komme til skade. Det kræver bare en erklæring fra lægen, skriver Norwegians pressechef og tilføjer at man - hvis man ønsker endnu mere fleksibilitet på rejsen - kan booke en Flex-billet, hvor man får mere fleksibilitet, en stribe ekstra services og bekvemmelighed og mulighed for gratis at ændre navn på billetten, hvis man skulle få behov for det.

Martin har efterfølgende skrevet retur til nationen! med den glædelige besked, at en kundemedarbejder fra Norwegian faktisk har indvilget i at ændre navnene, så det nu er konerne, der skal til København. Det kostede ialt 1900 kr, men hvad synes du?