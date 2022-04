Sygehus lukker: Alt skal væk

- Vi har jo gjort klar til det længe.

- Der er jo stole, borde, sofaer, bestik, tallerkener, og til de mere anderledes ting som vaskemaskine og tørretumblere - sågar også flere klaverer.

Alt skal væk. Foto: Peter

500-600 hæve-sænkeborde

Sådan siger Peter Lund Hyldager, der står for 'rømnings-salget' af inventaret på Holstebro Sygehus, der lukkede for patienter i februar, til Dagbladet Holstebro-Struer.

Personalet, sengere og det medicinske udstyr er flyttet til det nye supersygehus i Gødstrup, og i weekenden er der derfor mulighed for at gøre få fingrene i en sofa, et køleskab, et par stole eller hvad man ellers kan forestille sig. Og til nationen! siger Peter, at han ikke aner, hvor mange effekter der er til salg:

- Bare i hæve-sænkeborde er der ca. 500-600 stk.

- Vi har ikke talt dem, men der er mange møbler, siger han.

Og termokander og bænke

Rømningssalget er blevet annonceret i dag på Facebook og ser man på nogle af de kommentarer, der er skrevet skal der nok blive solgt en del sager:

- Det kunne faktisk være sjovt at kigge forbi, skriver Charlotte på den lokale avis Dagbladet Holstebro-Struers Facebook-side:

- Der er vist bænke, skriver Thomas J., og Morten K. har også set noget han kunne bruge:

- Kan se der også er termokander, skriver han, mens Kirsten L. vist mangler nogle hvidevarer:

- Se Chanette…. Billige vaskemaskiner og tørretumbler, skriver hun.

Der er åbent fra 10-16 både lørdag og søndag på adressen Lægårdsvej 12, Holstebro, opgang C, men hvad siger du? (du kan se nogle af de ting, der skal sælges nedenfor)