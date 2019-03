Sygemeldt og fyret: Så ringede Danske Spil med en god nyhed

Jeg er lige blevet fyret for nylig efter en længere sygemelding, så pludselig stod vi nærmest uden en indkomst. Dette har simpelthen reddet vores tilværelse, siger mand, der har vundet 2 millioner kroner

- Jeg googlede faktisk nummeret og så, at det var Danske Spil.

- Så blev jeg da noget nysgerrig og sad klar, da den ringede igen.

- Så fortalte ham, jeg talte med, at jeg havde vundet to millioner kroner.

Fantastisk når pengene rammer rigtigt

Sådan siger en mand fra Tønder i en pressemeddelelse fra Danske Spil. Manden - der mistede sit job efter en længere sygemelding - fortæller også, at gevinsten mere eller mindre har reddet hans og konens fremtid. Op på jv.dk er der flere, der glæder sig over, at pengene havner i en slunken kasse:

- Kæmpe stort tillykke med gevinsten..

- Hvor er det dejligt for jer.

Så fedt

- Fantastisk når pengene rammer de 'rigtige', skriver Marianne N således og den er Kim T med på:

- Så fedt når heldet rammer dem, der virkelig har brug for det.

- Hjertelig tillykke til jer, skriver Kim, men hvad tænker du?



Er der nogen Lotto-vindere, der er mere 'rigtige' i dine øjne end andre?