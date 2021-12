Sygeplejerske på overtid: 124.000 pr. måned

Der mangler mange sygeplejersker i Danmark. Det gør der i den grad også i Norge, og nu løfter nogle af dem sløret for, hvad de kan tjene på at knokle igennem

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

- Havde det været på intensiv, havde man ikke kunnet arbejde på den måde..

- Slet ikke, når man arbejder med coronapatienter, da man ikke kan være i fuldt smitteudstyr og arbejde så mange timer af gangen.

Månedsløn på 124.000 kr.

Sådan siger den tillidsvalgte Kristina Eriksson Nytun fra Finnmarkssykehuset til NRK.no om de 390 sygeplejersker, der i september og oktober tilsammen har haft 9579 overarbejdstimer. Og den ene sygeplejerske, der arbejder med akutmedicinsk kommunikation, havde 298 timers overarbejde og fik 324.500 kr. i løn i de to måneder, svarende til 124.000 danske kr. pr. måned.

For det er ikke kun i Danmark, at der mangler sygeplejersker, og i de mere en 700 kommentarer, der er skrevet på Sykepleien.no's Facebook-profil om arbejdssituationen i det nordligste Norge, er der mange, der synes, at sygeplejerskerne har fortjent de mange penge:

Flot at tage ansvar

- Flot, at nogen tager ansvar. Bare alle havde samme arbejdsmoral, skriver Morten G. således.

- Helt velfortjent! Helsepersonale gør meget mere nytte end en statsminister og størstedelen af dem i Stortinget! (det norske folketing, red.), skriver Birger P., mens Karianne H. er mere loren:

- Kære Finnmarkssykehuset;

- Hvis jeg bliver indlagt hos jer, så ønsker jeg ikke at bliver plejet af sygeplejersker, som har arbejdet 300 timers overtid de sidste to måneder, skriver Karianne.

Der er adskillige dansker sygeplejersker, der arbejder i Norge, men hvad tænker du?

Sygeplejerske: Tjener dansk månedsløn på seks dage i Norge